Nissan va-t-il fortement réduire sa présence en Europe ?

Traitement de choc à venir pour les membres de l'Alliance, qui doivent dévoiler d'ici la fin du mois de mai de nouveaux plans stratégiques. Pour Renault et pour Nissan, il sera notamment question d'une réorganisation de l'activité. Le Losange a d'ailleurs déjà annoncé qu'il allait réduire la voilure en Chine. Il se concentrera sur les électriques et les utilitaires.

Du côté du japonais, des décisions fortes sont aussi attendues : selon Reuters, Nissan pourrait fortement réduire sa présence en Europe ! Le nippon ne compterait pas quitter le Vieux Continent, mais il pourrait faire un très grand ménage dans sa gamme pour se limiter à quelques modèles. Reuters laisse entendre que l'offre pourrait être réduite aux Juke et Qashqai, deux modèles qui rencontrent toujours un beau succès en Europe.

Nissan souhaiterait concentrer ses efforts sur des marchés où il est bien implanté, à savoir les États-Unis, la Chine et le Japon. Il pourrait se retirer de Russie et de pays d'Amérique Latine. Le but serait de jouer la complémentarité des marques au sein de l'Alliance. Ses futures zones prioritaires sont des marchés où Renault est absent ou à la peine. À l’inverse, le Losange est en bonne place en Russie, en Amérique Latine… et bien sûr en Europe.

En difficulté ces dernières années, Nissan avait déjà annoncé des mesures de relance économiques. En juillet 2019, il avait confirmé l'objectif de réduire ses capacités de production de 10 % et l'intention de supprimer 12 500 emplois dans le monde d'ici 2023.