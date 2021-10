Nouveau Ford Tourneo Connect : un Volkswagen Caddy rebadgé

Le "tout nouveau" Ford Tourneo Connect n'est pas si nouveau. Il a en effet un air de déjà-vu, car il s'agit d'une version rebadgée du Volkswagen Caddy. C'est l'un des premiers fruits du partenariat signé entre l'allemand et l'américain, qui ont mis en commun leurs projets de futurs véhicules utilitaires.

Comme c'est souvent le cas dans le milieu des ludospaces, on a donc des modèles quasiment jumeaux. Le Ford se distingue du VW par son visage, avec un bouclier, une calandre et des phares spécifiques. Les jantes sont également inédites. Le Tourneo Connect conserve une version Active aux airs baroudeurs, avec des protections en plastique brut sur les bas de caisse et autour des roues. À l’intérieur, le volant fait la différence !

Comme c'était le cas avec le VW, le Tourneo fait un bond dans le temps en matière de présentation et de technologies. Dès la base, il y a un écran tactile de 8,25 pouces. Les versions hautes ont un écran de 10 pouces. On peut aussi avoir une instrumentation numérique de 10,25 pouces. Le Ford fait le plein d'aides à la conduite, avec par exemple une aide aux créneaux qui gère les manœuvres parallèles et perpendiculaires ou un régulateur de vitesse adaptatif.

Comme le Caddy, le Tourneo Connect est proposé avec deux longueurs. Les deux sont disponibles en 5 ou 7 places. En repliant les sièges arrière, on obtient jusqu'à 2,6 m3 de volume de chargement pour la version classique et 3,1 m3 pour la version longue. En repliant le siège passager, on peut charger des objets de 3 mètres de long.

Sous le capot, il y a un bloc essence 1.5 EcoBoost de 114 ch ou des diesel 2.0 EcoBlue de 102 et 122 ch. L'essence 114 ch et le diesel 122 sont disponibles en boîte double embrayage 7 rapports. Le diesel 122 ch propose aussi la transmission intégrale, grande première pour le Tourneo. Le modèle sera mis en vente début 2022.