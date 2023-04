Nouveau Ford Transit Courier (2023), thermique ou électrique

Dans la famille du Ford Transit, le Courier représente le modèle utilitaire le plus compact de toute la gamme. La génération actuelle a été lancée en 2014 et restylée en 2017, elle cède la place à un tout nouveau modèle que vient de dévoiler le constructeur américain. Le nouveau Transit Courier est le petit frère du récent Tourneo Connect, basé sur la plateforme du Volkswagen Caddy, et dispose d’une architecture propre à Ford. Il concurrence le Renault Express et les autres vans les plus compacts du marché utilitaire, même si ses dimensions progressent avec une longueur désormais fixé à 4,34 mètres.

Esthétiquement, le Transit Courier joue les véhicules modernes et affiche une silhouette très carrée. A l’intérieur, il profite d’une planche de bord à la présentation très actuelle, avec un écran tactile central de huit pouces et un combiné d’instrumentation numérique. Cette présentation peut même devenir hi-tech en optant pour la version électrique, avec un écran tactile central de 12 pouces et un combiné d’instrumentation plus joli. Côté volume, l’auto peut embarquer 2,9 m3 de marchandise et 700 kg. L’augmentation de sa taille permet aussi de faire rentrer deux euro-palettes et non plus une seule.

Thermique ou électrique

Car oui, le nouveau Transit Courier proposera une version 100% électrique avec un moteur de 100 kW (soit 135,9 chevaux). La taille de batterie de cette version n’est pas précisée mais on sait déjà qu’elle pourra se recharger à une puissance de 100 kW en courant continu et 11 kW en courant alternatif. Côté thermique, il laissera le choix entre deux petits moteurs essence Ecoboost de 100 et 125 chevaux, avec la possibilité d’opter pour une boîte automatique sur la version la plus puissante.