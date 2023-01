Scoop – Ford Transit Courier : il change du tout au tout !

Des prototypes très camouflés du futur Ford Transit Courier sont en ce moment sur la route pour effectuer des essais. Ce nouveau modèle qui arrivera en 2024 voit son style évoluer. Malgré les camouflages on se rend compte rapidement que le modèle est plus anguleux pour paraître plus robuste. Il affichera une allure moins joviale que la précédente génération.

L’une des stars des véhicules utilitaires en Europe, le Ford Transit va suivre la politique du groupe américain et devenir électrique pour la prochaine génération (il devrait aussi être proposé aussi en thermique avec différents niveaux d’hybridation). Après le Ford E-Transit Custom électrique qui arrive en fin d’année, le Ford E-Transit Courier devrait être le prochain utilitaire Ford de nouvelle génération à disposer d’une version 100 % électrique.

Cet utilitaire devrait également être disponible en version ludospace Ford Tourneo Courier, un modèle qui existera aussi en version zéro émission Ford E-Tourneo Courier. Pour le moment, il est impossible de savoir quelles seront les motorisations de ce nouveau Ford Transit Courier, ni la puissance et l’autonomie de la version électrique. Le E-Transit Connect disposant de 380 km d’autonomie, on peut imaginer une autonomie proche pour son petit frère. On peut envisager également que l'électromoteur de 135 ch du E-Transit Connect (le E-Transit Connect dispose aussi d'un bloc de 217 ch) puisse équiper le nouveau Ford E-Transit Courier.