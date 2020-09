Nouveau Hyundai Tucson : un premier aperçu

Rentrée animée chez Hyundai. Après avoir dévoilé le Kona restylé, le coréen s'apprête à lever le voile sur le tout nouveau Tucson. La présentation est fixée au 15 septembre mais le constructeur publie aujourd'hui des teasers qui en montrent beaucoup.

Ils confirment que le Tucson sera fortement inspiré par le prototype Vision T dévoilé l'année dernière. La version de série gardera même un air de concept car avec cette originale signature lumineuse qui se cache dans la grille de calandre

Le Tucson sera le premier SUV à bénéficier du nouveau design de Hyundai, nommé "Sensuous Sportiness". Cela se traduit par des formes plus anguleuses et plus musclées, avec des nervures bien marquées (on peut le deviner sur les flancs). À l'arrière, le Tucson se mettra à la mode du bandeau de feux. Il y aura de chaque côté des guillemets lumineux.

Le style intérieur s'annonce en contradiction avec celui de l'extérieur, car les formes seront plus épurées et plus arrondies, avec une partie haute dégagée. L'instrumentation sera ainsi un écran sans casquette. La large console centrale à l'aspect flottant sera visuellement reliée aux portes.

Côté technique, cette nouvelle génération de Tucson devrait mettre l'accent sur l'hybride.