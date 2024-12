Nouveau Kia Syros, un petit SUV thermique qui fait envie ?

Les constructeurs automobiles généralistes investissent de gros moyens pour toucher les clients du marché indien avec des modèles spécifiquement conçus pour lui et désormais très loin des clichés sur les vieilles Tata et autres Hindustan hors d’âge.

Il y a quelques semaines, par exemple, Skoda dévoilait le Kylaq : un tout petit SUV urbain de 3,99 mètres de long au design léché et à la présentation intérieure carrément flatteuse dans sa version haut de gamme. Le tout pour l’équivalent de 9 000€ en prix de base, avec un moteur à essence de 115 chevaux !

Un petit SUV Kia au design osé

Lui aussi conçu pour le marché indien, le tout nouveau Kia Syros se présente comme un concurrent direct du Skoda Kylaq. Inspiré de ses grands frères électriques EV3 et EV9, il mesure 3,99 mètres comme son rival tchèque et présente un habitacle encore plus haut de gamme (en tout cas sur le modèle présenté en photo). La planche de bord comprend même deux écrans de 12,3 pouces pour la tablette tactile centrale et le combiné d’instrumentation, comme sur les Kia et Hyundai vendus en Europe !

Sous le capot, l’engin possède un petit bloc essence de 1,0 litre développant 118 chevaux et 172 Nm de couple, accouplé à une boîte manuelle six vitesses ou une transmission automatique à double embrayage et sept vitesses en option. La voiture existera aussi avec un bloc diesel de 1,5 litre développant 114 chevaux.

Comme pour le Skoda, le châssis et les moteurs du Syros conçus pour les normes indiennes le disqualifient d’office pour l’Europe où les normes de sécurité et de pollution sont nettement plus exigeantes. Dommage car avec une telle présentation, l’engin aurait tout pour plaire chez nous.