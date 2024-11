Le Skoda Kylaq est un SUV à moins de 9 000€

Le nouveau Skoda Kylaq affiche des lignes modernes et cossues. En l’observant de face ou de trois quarts arrière, vous n’auriez aucun mal à l’imaginer dans la gamme européenne du constructeur tchèque, juste en-dessous de la citadine Fabia actuelle (puisqu’il ne mesure que 3,99 mètres de long). D’autant plus qu’il bénéficie aussi d’une présentation intérieure raisonnablement flatteuse, en tout cas sur les premières images de l’habitacle (avec une tablette tactile centrale de 10,1 pouces et un combiné d’instrumentation numérique de 8 pouces).

Côté mécanique aussi, le petit bloc 1,0 litre turbo de 115 chevaux qu’on trouve sous son capot (via une boîte manuelle à six vitesses ou une transmission automatique) ferait parfaitement l’affaire. Le tout pour moins de 9 000€, ça ressemblerait à l’affaire du siècle.

Pour l’Inde

Hélas, ce Kylaq n’est absolument pas conçu pour notre exigeant marché automobile européen. Basé sur la version A0-IN de l’architecture MQB du groupe Volkswagen, il épouse plutôt les normes indiennes moins exigeantes ce qui lui permet de s’afficher à 789 000 roupies, soit l’équivalent de 8 685 euros. N’espérez évidemment pas la même finition que le modèle visible en photo à ce prix, mais ce tarif ferait rêver n’importe quel acheteur européen de Dacia. Il débutera en Inde l’année prochaine et y affrontera d’autres modèles également conçus pour ce marché comme la Citroën C3 locale ou le Nissan Magnite. Chez nous, il faudra vous contenter de la Fabia vendue deux fois plus chère.