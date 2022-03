Nouveau Mercedes SL : un prix décoiffant

Le SL est de retour, avec une formule revue en profondeur. Désormais vendu sous la marque Mercedes-AMG (avec les GT), le roadster abandonne le toit rigide rétractable et revient à la capote en toile, ce qui lui permet d'avoir une silhouette plus élégante.

Le modèle est lancé avec la version 63 4MATIC+. Sous le long capot, on trouve le V8 4.0 litres biturbo d'AMG, qui délivre ici 585 ch et un couple maxi de 800 Nm entre 2 500 et 4 500 tr/mn. Ce SL peut atteindre 315 km/h et passe de 0 à 100 km/h en 3,6 secondes.

Le moteur est associé à une boîte automatique 9 rapports et à la transmission intégrale. De série, et c'est une première sur le SL, il y a des roues arrière directrices. Le pack Dynamic Plus AMG est aussi en série avec le différentiel électronique autobloquant sur l’essieu arrière et la suspension avec stabilisation active et hydraulique du roulis. Le freinage en céramique composite coûte 9 000 €.

Le prix de départ est haut perché : 190 750 € ! À ce tarif, on a quand même en série des jantes de 20 pouces, le cuir Nappa, la sono haut de gamme Burmester, l'écran central 11,9 pouces, le chauffage de nuque, le volant chauffant ou encore l'affichage tête-haute.

À cela s'ajoute en France le malus, sans surprise maximal, soit 40 000 € !