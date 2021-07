Nouveau Nissan Qashqai : à quoi ressemble la version de base ?

Arrivé dans les concessions en juin, le nouveau Qashqai mise sur un prix de base agressif dans la catégorie, avec 28 990 € (un 3008 débute à plus de 31 000 €). Le moteur n'est pourtant pas moins musclé, puisqu'il s'agit du Mild Hybrid 140 ch. Faut-il donc s'attendre à un équipement chiche et une apparence basique ?

À l’extérieur

De série, le Qashqai est doté des phares et feux LED. Il y a aussi des roues de 17 pouces avec des enjoliveurs, qui présentent toutefois plutôt bien. Bon point, la Visia a les lécheurs de vitres chromés. On salue aussi la présence de l'antenne requin. En revanche, il n'y a pas l'insert coloré dans le bouclier arrière, ce qui donne un côté brut et basique à ce dernier ! Il manque aussi les barres de toit et les antibrouillards. La couleur gratuite est ce rouge.

À l’intérieur

L'intérieur fait moins bonne impression ! À la place de l'écran tactile, on a un basique autoradio, avec petit affichage. Autre aspect qui trahit une version de base : la clim manuelle ! Si l'instrumentation n'est pas 100 % numérique, elle reçoit un écran central de 7 pouces. On a l'insert chromé sur la planche de bord, mais pas sur les contre-portes. En revanche, les surpiqûres apportent du cachet.

L'équipement

La version de base mise sur la sécurité, avec en série : freinage d'urgence avec détection des piétons et cyclistes, freinage d'urgence en marche arrière, aide au maintien dans la voie, surveillance des angles morts, régulateur de vitesse actif, détection de fatigue, reconnaissance des panneaux, radars de stationnement arrière, rétros électriques et dégivrants.

Au final

L'absence d'écran tactile et la clim manuelle rendent l'intérieur trop basique. L'extérieur sauve les apparences.