Nouveau rappel de Stellantis sur le Puretech pour risque d'incendie

Entre les problèmes liés aux airbags Takata toujours présents sur de nombreuses voitures et ceux autour du moteur Puretech, le groupe Stellantis doit composer avec de nombreux rappels depuis quelques années. Sa responsabilité était directement engagée dans les deux cas, avec une gestion de ces problèmes très critiquées même si d’autres marques comme Volkswagen font également les frais du souci d’airbag Takata comme on a pu le voir encore ce matin.

Pour cette nouvelle campagne de rappel annoncée d’abord par les journalistes de La Provence, en revanche, le groupe Stellantis précise qu’il s’agit d’un problème de « production chez un fournisseur » et non pas d’un souci de conception interne.

Le petit moteur Puretech monté sur les Opel, Peugeot et Citroën d’entrée de gamme

Ce nouveau rappel concerne bien le moteur Puretech, dans sa version d’entrée de gamme récente montée sur les Opel Corsa, Peugeot 208 et Citroën C3. On parle du bloc de 82 chevaux sans suralimentation, dans des autos fabriquées exclusivement entre 2022 et 2024 : 57 000 Citroën C3, 2 500 Peugeot 208 et 8 000 Opel Corsa.

Le problème se situe au niveau d’une buse de refroidissement par jet d’huile située au niveau du piston, dont la dégradation prématurée peut toucher le vilebrequin. Signalé par un bruit de claquement ou même une perte de puissance, il pourrait entraîner un début d’incendie dans les cas les plus extrêmes.

Les clients concernés seront prévenus par courrier et la réparation à faire chez le garage du concessionnaire, évidemment gratuite, durera 30 minutes et consistera simplement à remplacer l’huile moteur (avec un produit différent) et le filtre à huile.