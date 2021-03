Nouveau Renault Kangoo : toutes les infos, prix à partir de 24 900 €

Quelques jours après la version Van, c'est au tour de la déclinaison VP (pour les particuliers) de dévoiler tous ses secrets. On l'avait vu avec les premières photos dévoilées fin 2020 : le Kangoo fait sa révolution esthétique, abandonnant ses formes rondouillardes pour un design à la fois plus sérieux, plus élégant. Il se fait aussi plus robuste, avec son capot moins plongeant, et plus musclé, avec des épaules marquées, inédites dans la catégorie. Ce nouveau Kangoo mesure 4,49 mètres de longueur, soit un allongement de 19 centimètres !

La montée en gamme se trouve aussi à l'intérieur. La présentation est plus soignée. La planche de bord est traversée par un bandeau décoratif façon bois sombre brossé. Le levier de vitesses est toujours en hauteur. On trouve un écran tactile 8 pouces façon tablette et l'instrumentation pourra avoir en fin d'année un écran 7 pouces. Dommage, le Kangoo a un train de retard sur le Volkswagen Caddy, qui profite d'un écran 10 pouces et d'une instrumentation numérique.

Le nouveau Kangoo est promis plus confortable. Cela passe déjà par une meilleure position de conduite, avec un volant enfin réglable en profondeur et un siège conducteur qui gagne le réglage lombaire. L'insonorisation a été améliorée (isolation renforcée du tableau de bord, vitres plus épaisses, encapsulage du moteur). Les passagers arrière profitent de la clim grâce à des aérateurs.

L'accès à l'avant est facilité par l'ouverture à 90° des portes. Pour l'arrière, on retrouve les incontournables portes coulissantes. Mais le système sans pied milieu est réservé à l'utilitaire. Il y a une classique banquette, rabattable pour former un plancher plat. Le siège passager peut se replier, pour avoir une longueur utile au plancher de 2,7 mètres. Le volume de coffre en configuration 5 places est de 775 litres. Au maximum, c'est 3 500 litres. Côté astuces, on retient le support pour smartphone, qui peut se placer de chaque côté du volant, la boîte à gants tiroir et les barres de toit innovantes. Elles permettent de passer d’une position longitudinale à une position transversale sans outil, il suffit de les déclipser.

Le Kangoo fait un énorme bond en avant en matière d'équipements. Il faut dire que l'ancien modèle datait de 2007. La nouvelle génération annonce : l'alerte distance de sécurité, le régulateur de vitesse adaptatif, l'aide au parking avant/latérale/arrière, le créneau assisté, l'aide au maintien dans la voie, la surveillance active des angles morts, le freinage d'urgence avec détections des piétons et cyclistes, la reconnaissance des panneaux de signalisation. Il y aura même l'assistant de conduite semi-autonome niveau 2 sur les boîtes EDC.

Côté moteurs, l'offre de départ est classique. En essence, le 1.3 TCe est décliné en 100 et 130 ch. Pour le diesel, le 1.5 BluedCi existe en 75, 95 et 115 ch. À l’exception des entrées de gamme pour chaque carburant, tous les moteurs proposent en option la boîte de vitesses automatique EDC 7 rapports. Une version 100 % électrique sera lancée en 2022.

Pour l'offre thermique, rendez-vous dans les concessions en juin 2021. Le Kangoo sera toujours fabriqué en France, à Maubeuge.

Les prix

Les commandes seront ouvertes le 1er avril, avec une offre réduite puisqu'il n'y aura qu'un diesel et pas d'EDC.

Zen Intens Essence TCe 100 ch 24.900 € - Essence TCe 130 ch - 27.900 € Diesel Blue dCi 95 ch 25.900 € 27.400 €

L'équipement de série