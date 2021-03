Nouveau Renault Kangoo Van : toutes les infos, les prix

Le Kangoo fait sa révolution. Tout change avec cette troisième génération. Ce qui est plutôt logique, vu que la précédente datait de 2007 ! Du design aux dessous techniques, en passant par l'équipement, tout était à revoir. Avec à la clé une sacrée montée en gamme. Cela vient évidemment du fait que le Kangoo avait un gros retard à rattraper dans la catégorie. Mais c'est aussi pour se distinguer de son nouveau frère, l'Express, qui sera plus accessible.

Côté look, on l'avait vu avec les premières photos officielles publiées en novembre, le Kangoo devient plus sérieux en abandonnant les rondeurs. Le look se fait plus robuste, avec un capot horizontal et une face avant verticalisée. Il gagne aussi en muscle avec des épaules marquées, qui veulent casser l'effet cubique typique de ces engins. À l'arrière, les feux sont bien plus compacts, suivant ces épaules, ce qui assoit mieux le véhicule.

"Sésame, ouvre-toi"

À bord, même refrain : c'est la transformation, avec une présentation horizontale. L'accès est facilité par une ouverture à 90° des portes. Pour une meilleure position de conduite, le volant est enfin réglable en profondeur. Le siège conducteur gagne un nouveau réglage lombaire. Le modèle peut recevoir un écran tactile 8 pouces, façon tablette. Mais en matière d'écrans, il laisse une longueur d'avance au nouveau Volkswagen Caddy : ce dernier peut recevoir une instrumentation 100 % numérique, inconnue du nouveau Kangoo.

Le Kangoo, disponible en deux longueurs (4,49 mètres et 4,91 mètres), préfère mettre en avant ses astuces pratiques. Et Renault met le paquet, avec notamment le système "Sésame ouvre-toi" : avec lui, le pied milieu côté droit est supprimé. La porte passager et la porte coulissante forment un seul accès, large de 1,45 mètre. Les deux ouvrants peuvent s'ouvrir indépendamment, dans n'importe quel ordre. Le siège passager peut se rabattre pour former un plancher plat et obtenir une longueur de chargement de 3,05 mètres. Le "Sésame ouvre-toi" est réservé à la longueur standard, avec deux places.

Autre nouveauté : l'Easy Inside Rack. C'est une galerie intérieure, en haut de la zone de chargement et au-dessus de la zone passager, qui permet de charger en hauteur des objets longs (2 à 2,5 mètres). On peut par exemple y glisser un escabeau. Ce système peut aider à se passer d'une galerie sur le toit, qui gênerait dans les parkings souterrains. L'Easy Inside Rack se rabat s'il n'est pas utilisé. Dans l'habitacle, il y a bien sûr de nombreux rangements, dont une capucine. Le Kangoo Van adopte la boîte à gants tiroir.

En variante standard, le volume de chargement va de 3,3 à 3,9 m3. En version longue, c'est de 4,2 à 4,9 m3. La charge utile va de 600 à 800 kg. Pour la capacité de remorquage, c'est 1 500 kg. Il peut y avoir trois places à l'avant. Le dossier du siège central peut se rabattre pour former une zone bureau ou déjeuner. Les trajets sont promis moins fatigants grâce à une insonorisation améliorée.

Le plein d'aides à la conduite

Comme on l'a dit au début, le changement de génération est l'occasion de remettre les pendules à l'heure en matière d'équipements ! Ce nouveau Kangoo Van est enfin à jour, avec selon les versions : le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction arrêt/redémarrage, l'aide aux créneaux mains libres, l'aide au maintien dans la voie, le système actif de surveillance d'angle mort, le freinage d'urgence avec détection des piétons et cyclistes, la reconnaissance des panneaux… Le Kangoo sera un des premiers de sa catégorie avec l'assistant à la conduite autonome de niveau 2, qui couple régulateur actif et maintien dans la voie. Côté multimédia, on peut avoir le système Easy Link (avec ou sans navigation) sur écran tactile 8 pouces et avec les connexions Android Auto et Apple Car Play. Un support pour smartphone est au programme.

Côté moteurs thermiques, il y aura deux essences 1.3 TCe, de 100 et 130 ch. En diesel, le 1.5 BluedCi sera décliné en 75, 95 et 115 ch. En dehors des entrées de gamme, les blocs proposeront en option la boîte EDC 7 rapports. Le Kangoo sera de nouveau décliné en variante électrique, fin 2021.

Fabriqué en France, à Maubeuge, le nouveau Kangoo Van thermique arrivera dans les concessions en juin.

Les prix

Renault ouvre les carnets de commandes le 1er avril avec des finitions dotées du système Sésame ouvre-toi. Le diesel 115 ch et les boîtes EDC arriveront par la suite. Prix HT.