Nouveautés 2022 – Cabriolets : Mercedes-AMG SL et Chevrolet Corvette Z06 font le spectacle !

Juin

Mercedes SL

Afin de donner un nouvel élan à la Mercedes SL, la firme à l’étoile s’est décidée à confier la conception de la huitième génération à sa division sportive AMG. La nouvelle SL qui se nomme désormais Mercedes-AMG SL, se dote de quatre places et d’une capote en toile. Tout a été fait pour redonner le statut d’icône à une auto qui avait perdu de son lustre en adoptant un très lourd toit rigide rétractable sur les deux précédentes générations. La diminution du poids a été l’un des premiers travaux d’AMG qui a choisi d’utiliser une base inédite composée d’aluminium, d’acier haute performance, de fibres composites et de magnésium. Malgré tout, avec 4,71 m de long, la Mercedes-AMG SL n’est pas très légère et accuse presque deux tonnes sur la balance dans sa version 63 4Matic qui est la seule disponible au lancement avec son V8 de 585 ch associé à une boîte automatique MCT à 9 rapports. La transmission intégrale de série permet de faire passer sur la route toute la cavalerie ainsi que les 800 Nm de couple grâce à une répartition variable du couple entre les deux essieux afin de privilégier le dynamisme ou la sécurité en fonction des conditions de la chaussée. Sportive, la Mercedes-AMG SL peut atteindre les 315 km/h en pointe et atteindre les 100 km/h en 3,6 secondes. Il faut noter que la nouveauté Mercedes se dote également de roues arrière directrices, d’un différentiel autobloquant piloté électroniquement, ce qui devrait faciliter le passage rapide en courbe. À bord, les places avant seront les plus confortables, les deux places à l’arrière étant à réserver à des petits gabarits (moins de 1,50 m précise la marque). Inspiré du tableau de bord des Mercedes Classe C et Mercedes Classe S, celui de la SL reçoit un grand écran tactile (11,9 pouces) format portrait dont on peut ajuster l’inclinaison. Le conducteur dispose d’une instrumentation numérique de 12,3 pouces de diagonale. Les aides de conduite nombreuses et le système de commandes vocales “Hey Mercedes “ font partie de la dotation de série, quant à la capote en toile elle se replie en 15 secondes même en roulant (60 km/h maxi). À l’attention de ceux qui voyagent avec leurs bagages, la capacité du coffre est limitée à 213 litres lorsque la capote est repliée et 240 litres lorsqu’elle est dépliée. Le tarif devrait avoisiner les 200 000 € pour la version Mercedes-AMG SL 63 4Matic (seule version vendue en France au lancement) avec un beau malus de 40 000 €. Une version hybride E Performance arrivera plus tard pour animer la gamme de ce cabriolet.

Juillet

Chevrolet Corvette Z06 Cabriolet

En juillet 2022 ce seront les débuts de commercialisation aux États-Unis pour la version Z06 de la Chevrolet Corvette C8. Disponible en coupé et cabriolet, ce modèle attendra jusqu’en 2023 pour atteindre le vieux continent et la France. Reprenant la base de la Chevrolet Corvette Cabriolet C8, la version Z06 s’en démarque par une ligne plus sportive avec une lame à l’avant et un baquet réglable à l’arrière, des éléments aérodynamiques inspirés de ceux de la Chevrolet Corvette C8.R de course. Autres différences, l’auto est plus large, la suspension Magnetic Ride Control 4.0 a été retravaillée et les disques de freins reçoivent des étriers à six pistons à l’avant. C’est qu’il faut un freinage conséquent pour arrêter cette auto qui passe de 0 à 60 mph (mille par heure) en 2,6 secondes et dont la vitesse maxi flirte avec les 300 km/h. Par rapport au V8 6.2 de la version normale, le V8 atmosphérique de la version Z06 affiche 5,5 litres de cylindrée et se dote d’un vilebrequin plat, ce qui lui permet de monter plus rapidement dans les tours et d’effectuer des changements de régime plus facilement. La puissance maxi de ce V8 est obtenue à 8 400 tr/mn, quant au couple il est conséquent puisqu’il affiche 623 Nm à 6 300 tr/mn. La Chevrolet Corvette Cabriolet Z06 dispose d’un toit rétractable en deux parties qui peut se replier et se déplier en roulant à basse vitesse (50 km/h) grâce à six moteurs électriques. Le toit une fois replié se place sur le moteur (qui est installé en position centrale arrière sur la Corvette C8) et pour ne pas subir de dégât à cause de la chaleur du moteur, il prend place dans un logement équipé d’écrans thermiques.