Nouveaux outils de gestion des véhicules connectés

« D’ici 2030, 1,2 milliard de véhicules connectés rouleront sur les routes dans le monde entier », a affirmé Laurent Hecquet, directeur général de l’observatoire des experts de la mobilité (MAP). La collecte et le traitement des données des véhicules connecté deviennent un enjeu crucial au cœur des flottes.

L’entreprise de solutions iot, Targa Telematics, propose deux nouvelles solutions de gestion de flotte : Fleet Start et Advanced. Ces deux nouveaux outils, permettent de collecter en temps réel des données auprès des véhicules du parc entreprises et ainsi d’avoir une vision globale de l’ensemble des véhicules. Les données collectées sont directement traitées afin d’optimiser la gestion des flottes et d’améliorer la réduction des coûts. Le système de suivi des véhicules volés (stolen vehicle tracking), permet de protéger les véhicules contre le vol ou l’utilisation abusive. Ces outils permettent également de consulter des comptes rendus sur le style de conduite et l’accidentologie des collaborateurs. La version Viasat Fleet Advanced ajoute quant à elle la fonction de gestion de la maintenance, le suivi de la consommation de la flotte et des émissions de CO2. Ces deux produits sont disponibles sur l’ensemble du marché européen. De son côté, le télématicien Geotab Connect a quant à lui dévoilé un assistant embarqué de gestion de flotte basé sur l’intelligence artificielle.

Boosté par l’IA

Geotab Ace, s’apparente à un copilote pour les responsables de parcs en leur apportant des informations personnalisées. Alimenté par des datas portant à la fois sur la sécurité et la maintenance prédictives, les parcours, le suivi par GPS, les zones d’activité ou encore les éléments liés à l’état des véhicules électriques, Geotab Ace adapte en effet ses retours suivant la configuration de la flotte dans MyGeotab. Parallèlement, le télématicien inaugure un centre d’excellence dédié à la prédiction des collisions afin d’apporter une meilleure visibilité des risques routiers inhérents aux flottes. Tandis qu’en 2021, 454 personnes ont été tuées lors d’un trajet professionnel et 56 390 victimes d’un accident de la route dans le cadre professionnel, protéger les conducteurs s’inscrit comme une des principales missions d’un responsable de parc. Pour les épauler, Geotab a donc imaginé un centre de sécurité reposant lui aussi sur l'IA et disponible au sein de la plateforme MyGeotab. Avec notamment une fonctionnalité de détection des collisions améliorée, « avec le Centre de sécurité Geotab, nous ne nous contentons pas de fournir une visibilité sur les risques, nous aidons les entreprises à les prédire et à les prévenir et ainsi répondre à notre engagement de fournir des informations exploitables de manière simple et efficace » déclare Sabina Martin, vice-présidente product Management de Geotab.