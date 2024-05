Nouveaux SUV citadins: ils vont vous faire craquer !

La catégorie des SUV citadins ne cesse de s’élargir à de nouveaux venus, le dernier en date est l’Alfa Romeo Junior (ex-Milano) qui est un pur produit de la filière Stellantis puisqu’il reprend les motorisations ainsi que la plateforme de ses cousins Fiat 600 et Jeep Avenger. Il n'y a pas que ces trois modèles urbains chez Stellantis puisque le Peugeot 2008 a été restylé en juin 2023, que le SUV DS 3 poursuit sa carrière tout comme l’Opel Mokka et le Jeep Renegade. Tandis que le nouveau Citroën C3 Aircross vient d’être dévoilé juste après son cousin technique Opel Frontera qui est le remplaçant de l’Opel Crossland.

Les marques concurrentes de Stellantis ne sont pas en reste et Renault qui vient de restyler son Renault Captur dévoile le Renault Symbioz qui est une sorte de Renault Captur rallongé, de sorte qu’il entre dans la catégorie des crossovers compacts (qui dépassent les 4,40 m de long). Mais le constructeur au losange prépare également son premier SUV urbain électrique qui par son style se veut l’héritier de la célèbre Renault 4. Chez les autres constructeurs proches de chez Renault, on travaille aussi sur de nouveaux modèles comme chez Nissan qui prépare une Nissan Leaf inédite qui ne sera plus une berline, mais un crossover, la marque japonaise travaillant également sur son premier SUV citadin électrique. Et puis il y a le Mitsubishi ASX qui n’est autre qu’un Renault Captur rebadgé et bien sûr le nouveau Dacia Duster 3 qui avec ses 4,34 m et son tarif bien positionné reste l’un des leaders de la catégorie.

S’ils affichent une taille réduite (plus de quatre mètres cependant), les SUV citadins ne sont pas seulement à l’aise dans les rues de la ville. Polyvalents, ils sont tout aussi capables qu’un SUV de gabarit supérieur d’effectuer de grands trajets, de permettre à une petite famille de voyager d’autant plus qu’ils disposent souvent d’un bon volume de chargement. Maintenant que les SUV citadins ont remplacé les petits breaks (et on est en droit de le regretter), la catégorie va continuer à s’élargir dans les prochaines années.