Nouvel Opel Mokka : la gamme, les prix dès 21 300 €

L'offre de moteurs

Avec ce nouveau Mokka, le client a le choix entre essence, diesel et 100 % électrique. Mais une fois le carburant choisi, il n'y a pas 36 solutions. Il y a ainsi un seul 1.5 diesel de 110 ch, un seul électrique de 136 ch avec batterie de 50 kWh et deux essences 1.2 Turbo de 100 et 130 ch. Chez les thermiques, seul l'essence 130 ch existe avec une boîte automatique.

Les finitions et principaux équipements de série

Edition : jantes 16 pouces, phares et feux LED, aide actif au maintien dans la voie, freinage d'urgence avec détection des piétons, assistant feux de route, reconnaissance des panneaux de signalisation, détecteur de fatigue du conducteur, rétros électriques, écran tactile 7 pouces, climatisation manuelle, régulateur de vitesse ...

: jantes 16 pouces, phares et feux LED, aide actif au maintien dans la voie, freinage d'urgence avec détection des piétons, assistant feux de route, reconnaissance des panneaux de signalisation, détecteur de fatigue du conducteur, rétros électriques, écran tactile 7 pouces, climatisation manuelle, régulateur de vitesse ... Elegance : Edition + jantes 17 pouces, antibrouillards, allumage automatique des phares, capteur de pluie, caméra de recul 180°, radar de recul, climatisation automatique…

: Edition + jantes 17 pouces, antibrouillards, allumage automatique des phares, capteur de pluie, caméra de recul 180°, radar de recul, climatisation automatique… GS Line : Elegance + jantes 18 pouces, toit peint en noir, ligne de vitrage rouge, régulateur adaptatif…

: Elegance + jantes 18 pouces, toit peint en noir, ligne de vitrage rouge, régulateur adaptatif… Ultimate : Elegance + jantes 18 pouces, phares Matrix LED, écran tactile 10 pouces avec navigation connectée, instrumentation digitale 12 pouces, volant chauffant, sièges avant chauffants, accès/démarrage mains libres…

Les prix

Essence

- 1.2 Turbo 100 ch > Edition : 21 300 €, Elegance : 22 950 €, GS Line : 24 350 €.

- 1.2 Turbo 130 ch > Edition : 22 650 €, Elegance : 24 300 €, GS Line : 25 700 €, Ultimate : 28 600 €.

(Boite auto 8 rapports à 2 000 €)

Diesel

- 1.5 Diesel 110 ch > Edition : 23 750 €, Elegance : 25 400 €, GS Line : 26 800 €, Ultimate : 29 700 €.

Electrique

Mokka-e 136 ch > Edition : 36 100 €, Elegance : 37 750 €, GS Line : 39 150 €, Ultimate : 42 050 €.