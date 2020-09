Nouvel Opel Mokka : prix à partir de 21 300 €

Le nouveau Mokka vous plaît ? Encore un peu de patience, les carnets de commandes seront ouverts le 1er octobre. Mais à l'occasion de la première présentation physique du modèle (en petit comité en Allemagne, Covid oblige), Opel a dévoilé les premiers prix de son nouveau petit SUV.

Le Mokka 2 (on oublie le X) proposera un choix entre essence, diesel et électrique. Mais l'offre est quand même assez simple, puisqu'on a seulement trois blocs thermiques. En essence, le 1.2 Turbo est décliné en 100 et 130 ch. En diesel, on retrouve le 1.5 de 110 ch. Seul l'essence de 130 ch est disponible en boîte automatique.

Pour l'électrique, la fiche technique est identique à celle du e-2008, cousin de ce Mokka : moteur de 100 kW, soit 136 ch, et batterie de 50 kWh. L'autonomie selon le cycle WLTP est de 324 km.

Côté offre de finitions, on sait pour l'instant qu'Opel France fera l'impasse sur la finition d'accès dépouillée qui existe en Allemagne. On commencera donc directement en version Edition, qui s'annonce déjà bien équipée. Conséquence, le prix de départ n'est pas au plus bas chez nous : 21 300 € avec l'essence 100 ch. Un Renault Captur de 100 ch commence à 18 600 €, mais sans clim ni radio. Le Peugeot 2008, cousin de l'Opel Mokka, débute à 21 950 €.

Pour l'électrique, le prix de départ sera de 36 100 €, hors bonus de 7 000 €. La logique de positionnement des marques du groupe PSA est respectée, puisque le Mokka-e commence bien en dessous du Peugeot e-2008, qui s'affiche dès 37 850 €.