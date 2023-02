Nous vous avions partagé récemment une vidéo de Chevrolet expliquant pourquoi le rodage de la nouvelle Corvette Z06 est important. A en croire les images de cette Supercar orange sur le dos d'une dépanneuse, les précautions de la marque ne suffisent pas puisque le moteur V8 à haut de rendement de l'américaine aurait tout bonnement lâché après la période de ménagement. Une mésaventure qui était déjà arrivée à une autre Z06 nouvelle génération il y a quelques semaine, alors que celle-ci affichait moins de 100 km au compteur (le propriétaire avait alors bénéficié d'une extension de garantie courant jusqu'à 160000 km).

Nouvelle Corvette Z06 : un moteur cassé à seulement 999 km !

Le modèle qui nous intéresse ici en avait un peu plus : 999 km exactement. La période de rodage de 800 km était donc terminée. Jusqu'à ce stade, le propriétaire affirme avoir respecté les précautions d'usage en ne dépassant pas les 4000 tr/mn, à l'accélération comme au rétrogradage.

Pour rappel, bien que la Z06 ait une période de rodage de 500 miles, le manuel d'utilisation recommande de suivre les préconisations sur les 1 500 premiers miles (2 400 km). Visiblement, cela devrait être impératif. Dans la vidéo diffusée sur YouTube par le propriétaire, on entend bien, sur l'image de la caméra arrière, le V8 grimper dans les tours et frôler le régime maxi, fixé à 8500 tr/mn. Cela lui fût fatal.

Heureusement, Chevrolet a pu remplacer le moteur en seulement deux semaines, sous garantie. En tous cas, cette seconde mésaventure soulève quelques doutes. Faut-il imposer un rodage plus long ? Le moteur est-il fragile ? Il faut dire qu'un V8 5.5 atmosphérique développant 671 ch, c'est une vraie révolution pour la marque, et même pour l'Amérique... Attendre 2400 km voire un peu plus avant d'écraser l'accélérateur n'aurait, en tous cas, pas fait de mal !