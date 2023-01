Aux États-Unis, il est important de ne pas prendre de risque, d'éviter les mésententes et surtout les procès. Ainsi, le pays cumule les recommandations en tous genres, comme de ne pas laisser les enfants jouer avec la scie sauteuse ou boire la lessive.

Ne s'arrêtant pas en si bon chemin, certaines firmes se lancent désormais dans des explications, au cas où quelques têtes de mules souhaiteraient désobéir. La preuve avec la dernière vidéo en date de Chevrolet, qui explique pourquoi le rodage est important, surtout sur une sportive ultra-hautes performances…

Il est vrai que quand on débourse 105 300 dollars pour une voiture de 670 ch, on peut avoir envie de mettre gaz en grand tout de suite, surtout si l'on est un grand enfant et qu'on pense ne pas avoir besoin de lire le manuel d'utilisation.

Il est pourtant stipulé, dans le carnet de la Corvette Z06, qu'il faut ménager sa monture pendant les premières centaines de kilomètres. Le compte-tours vous y invite d'ailleurs en fixant la zone rouge à 4 500 tr/mn jusqu'à 500 miles (ou 800 km), puis à 6 500 tr/mn au-delà. Et pour ceux qui ne comprendraient pas l'intérêt de rester dans la zone de frustration, les ingénieurs maison détaillent les étapes par lesquelles les éléments mécaniques passent durant le rodage…

Chevrolet explique en vidéo pourquoi roder la Corvette Z06 !

Dustin Gardner notamment, explique : "Les 500 premiers miles sont cruciaux. Durant cette période, de la matière s'échappe des coussinets. La couche supérieure de ces derniers mesure environ 20 microns. Un cheveu en fait 70, donc on parle d'une fraction de cheveux."

Son collègue Jordan Lee ajoute : "cette matière se déplace et s'adapte. Et comme lors d'un lustrage, il faut y aller lentement et délicatement pour obtenir une belle surface. Dans le cas contraire, on risque de l'endommager."

La transmission également a besoin de temps. Durant les 500 premiers miles, la puissance est réduite sur les deux premiers rapports. Il faut dire que l'on n’a pas affaire à un paisible système à convertisseur de couple mais à une rapide boîte Tremec à double embrayage, pas du genre à amortir les déferlantes de couple.

La vidéo est également l'occasion de rappeler que la marque a développé une huile spécifique à ce moteur et de présenter le travail effectué sur le bloc V8 LT6 lors du passage au banc de puissance. Un pur régal pour les passionnés d'automobiles, à consommer sans modération…