Nouvelle DS 4 La Première : série spéciale de lancement dès 47 100 €

La nouvelle DS 4 débute sa carrière commerciale. Cela se passe en ligne, sur le site internet de la marque donc, avec un modèle précis : une série spéciale de lancement La Première, que l'on avait déjà vu sur les DS 7 Crossback et DS 3 Crossback. Le principe reste le même : c'est une version très haut de gamme.

On retrouve ainsi dans l'équipement les nouveautés technologiques de la DS 4, comme le DS Extended Head-Up Display (un affichage tête-haute qui projette les informations sur une diagonale de 21 pouces), la conduite semi-autonome de niveau 2 avec l'alerte trafic arrière ou encore l'amortissement piloté qui s'aide d'une caméra (elle scanne la route en amont). La Première reçoit également les phares Matrix LED, la vision 360°, le hayon électrique.

Côté look, le client a le choix entre les teintes "Gris Lacqué" et "Cristal Pearl", associées à un toit noir. Il y a des jantes de 19 pouces et des inserts décoratifs noirs (pour les ailes de la calandre, les bas de caisse, le contour des vitres et la baguette sur le hayon). Il y a au bout du capot un badge spécifique "1", signant la série limitée La Première. Pour l'habitacle, on retrouve l'ambiance Opéra, avec cuir nappa brun. Les sièges en cuir avec l'habillage bracelet sont chauffants, ventilés et massants à l'avant.

La DS4 La Première sera proposée avec les blocs les plus puissants de la gamme : l'essence PureTech de 180 ch et l'hybride rechargeable E-Tense de 225 ch. Les prix sont de 47 100 € et 51 500 €.

Les clients de la version La Première seront (heureusement) les premiers à recevoir la nouvelle DS 4. Ceux qui réservent en ligne se verront proposer sans supplément le toit ouvrant et le système HiFi Focal Electra. La version hybride sera accompagnée d'une borne de recharge Wall Box.

Suite à la réservation, chaque client bénéficiera "d’un accompagnement personnalisé avec une communication régulière de la finalisation de sa commande jusqu’à la livraison du véhicule dans le DS Store de son choix ou à son domicile".

Il faudra toutefois faire preuve de patience : les livraisons commenceront fin 2021.