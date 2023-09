Nouvelle Lotus Emeya (2023) : sus à la Porsche Taycan

Et de deux. Il y a quelques jours, nous essayions le tout premier modèle électrique de Lotus, le gigantesque SUV Eletre qui n’a pas manqué d’énerver les puristes tout en offrant un haut niveau de luxe pour des tarifs pas si élitistes au regard de la concurrence. Comme prévu, le constructeur anglais détenu par le groupe chinois Geely dévoile aujourd’hui le second modèle de cette nouvelle famille de grands véhicules électriques.

L’Emeya prend la forme d’une grande berline dont les dimensions exactes ne sont pas encore précisées. Son design reprend exactement les codes de l’Eletre (aux optiques avant près), adaptés à la silhouette d’une familiale tricorps. L’engin sera sans doute un peu moins clivant auprès des fans de la marque, même s’il s’agit aussi d’une grande première pour Lotus qui n’avait jamais commercialisé un modèle de ce genre auparavant.

905 chevaux au maximum

Basée sur « l’Electric Premium Architecture » comme l’Eletre (et le futur SUV plus compact rival du Porsche Macan), l’Emeya utilise des batteries légèrement moins grosses que le SUV précédemment essayé par nos soins : au lieu de 109 kWh nets, Lotus annonce en effet une capacité de 102 kWh. Pour l’instant, le constructeur anglais ne détaille pas sa gamme de motorisations mais on retrouvera une configuration avec un bloc installé sur chacun des trains roulants et une puissance maximale qui atteindra « 905 chevaux » (et 985 Nm) sur la version haute, exactement comme pour l’Eletre. Cette dernière abattra le 0 à 100 km/h en 2,78 secondes avec une vitesse de pointe de 256 km/h. L’autonomie maximale sera « similaire à celle de l’Eletre », précise le communiqué, malgré un aérodynamisme évidemment plus favorable aux économies d’énergie.

Conçue pour rivaliser avec la Porsche Taycan et dans un autre genre la Tesla Model S Plaid, cette grande berline pourra se recharger avec une puissance de 350 kW en courant continu (encore comme l’Eletre) et démarrera sa production en 2024. Pour l’instant, on ne connaît pas son prix mais il devrait être assez proche de celui de l’Eletre (proposé à partir de 97 890€).