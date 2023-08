Emeya, voici le nom choisi pour la future berline GT électrique de Lotus. La marque a pourtant déposé Envya, mais peut-être réserve-t-elle ce patronyme pour son prochain SUV. Hormis son nom, il faut se contenter pour le moment de brèves images et d’une vidéo laissant peu d’indices sur son style. On note cependant que la signature lumineuse avant s’inspire fortement de celle du SUV Eletre, mais doublée de chaque côté, et qu’un large bandeau lumineux court sur toute la partie arrière de la berline. La vidéo laisse seulement entrevoir un aileron qui se déploie.

La Lotus Emeya pointe le bout de son nez

La Lotus Emeya sera dévoilée officiellement jeudi 7 septembre prochain pour une commercialisation prévue l’année prochaine. À ce jour, les données techniques manquent, mais on peut imaginer qu’elle reprenne les moteurs électriques de l’Eletre avec des puissances de 603 et 905 ch ainsi que la batterie conséquente de 112 kWh. Elle devrait donc atteindre sans peine les 250 km/h en vitesse maximale et être donnée pour 600 km d’autonomie. En réalité, il faudra certainement se contenter d’un peu plus de 400 km.

Condamner à séduire ?

Cette Lotus Emeya a bien sûr dans le viseur des Porsche Taycan et Telsa Model S. Mais au-delà de venir leur chercher des poux, elle n’a d’autres choix que de séduire. Les comptes de la marque sont dans le rouge avec une perte de 101 millions d’euros en 2021 et 170 millions d’euros l’année dernière ! Cependant, elle peut se rassurer puisque l’Eletre a séduit 17 000 clients. Cette Emeya est condamnée à suivre le même chemin.