Scoop - Lotus Envya : elle dévale le Nürburgring

Affichant un design proche de celui du SUV Lotus Eletre, la berline quatre portes de Lotus poursuit ses essais de mise au point. C’est au Nürburgring que nos chasseurs de scoop ont croisé la Lotus Envya qui sera une concurrente des Porsche Taycan et Tesla Model S.

Cette auto qui devrait disposer de motorisations puissantes, dont une de 905 ch, sera produite en Chine à Wuhan, dans l’usine que possède son propriétaire, le constructeur chinois Geely. Grâce à des batteries de fortes capacités, la Lotus Envya devrait pouvoir atteindre les 600 km d’autonomie.

Si les précédents essais en Scandinavie ne se sont pas toujours très bien passés (voir ici), sur le Nürburgring la Lotus Envya roule rapidement et sans problème, malgré des conditions de piste qui peuvent être piégeuses (météo pluvieuse) sur un tel circuit.

Tout doit être prêt pour une commercialisation qui devrait débuter en 2024. En plus des Porsche Taycan et Tesla Model S, la Lotus Envya devra faire face à la nouvelle Polestar 5 qui devrait arriver à la même période et existera dans une version hautes performances de 884 ch. Il s’agira alors pratiquement d’une lutte fratricide puisque si Polestar est la division sportive de Volvo, la marque est aussi la propriété de Geely.