Nouvelle Mercedes Classe S (2020) : à partir de 100 700 €

Mercedes ouvre le bal de la nouvelle Classe S en France avec les commandes désormais possibles sur la huitième génération de limousine à l'étoile. Pour l'heure, seulement deux motorisations sont au programme : un six cylindres en ligne diesel suralimenté décliné en 286 et 330 ch, avec respectivement 600 et 700 Nm de couple. La transmission intégrale 4Matic n'étant présente que sur la plus puissante des deux.

Au niveau tarif, la hausse n'est pas énorme par rapport à la précédente génération puisque le ticket d'entrée est à 100 600 €. C'est peu ou prou le même tarif qu'une Série 730d de 286 ch, et un peu plus cher qu'une Audi A8 50 TDI de 286 ch, mais la Classe S est évidemment la plus récente de toutes.

La variante la plus puissante réclame quant à elle 107 800 €. L'Audi A8 ne présentant pas de version diesel plus puissante, la cible principale est donc la BMW 740d xDrive de 320 ch, 3400 € moins chère. Mais la liste interminable d'équipements fera évidemment la différence.

N'oublions pas les Classe S "Limousine" rallongées : il faut compter 5000 € de surcoût sur chaque motorisation pour en bénéficier. Un écart qui est finalement similaire à celui des concurrentes.