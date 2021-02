Nouvelle Peugeot 308 : les premiers teasers

Peugeot vient de présenter son nouveau logo. La première voiture qui va arborer ce bouclier avec une tête de lion sera la troisième génération de la 308. Et c'est elle que l'on aperçoit dans la campagne de marque qui annonce la nouvelle identité.

Cette campagne se nomme "The lions of our time". Elle met à l'honneur "les lions d'aujourd'hui", des personnes "qui sont moins en quête de pouvoir ou d’argent, mais désormais en quête d’un temps de qualité". Pendant la vidéo, on devine des éléments de style de la prochaine 308.

Tout est furtif et flou, mais cela donne de premières indications, notamment sur la forme des optiques et les signatures lumineuses. À l'avant, les phares seront semblables à ceux de la 508, avec toujours une barre de LED verticale qui traversera le bouclier. À l'arrière, il y aura des feux affinés, avec toujours les trois griffes. Mais celles-ci seront ici plus inclinées. Le nouveau logo trônera au centre d'une grille de calandre abaissée et bien droite face à la route. Son implantation donnera l'impression d'un capot étiré et d'un pare-brise reculé. Cette 308 aura des airs de BMW Série 1, lorsqu'elle était une propulsion.

La nouvelle 308 sera dévoilée le 18 mars. Reposant sur une évolution de la base EMP2, elle adoptera des motorisations hybrides rechargeables. Le changement de génération sera l'occasion d'une grosse remise à jour des assistances à la conduite.