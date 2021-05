Nouvelle Skoda Fabia 4 : tout ce qu'il faut savoir

Avec sa quatrième génération, la Fabia entre dans une nouvelle dimension. Au sens figuré, avec une montée en gamme des prestations, comme au sens propre. Reprenant enfin la plate-forme MQB-A0 déjà utilisée par les cousines Seat et VW, la Skoda gagne 11 centimètres en longueur. S'étirant désormais sur 4,11 mètres, elle devient une des plus grandes de sa catégorie ! En largeur, la Fabia prend 5 centimètres (1,78 m). La hauteur perd quelques millimètres (1,46 mètre). Cela participe d'ailleurs à l'amélioration de l'aéro. La Fabia avance même le meilleur coefficient de traînée (Cx) de sa catégorie, avec 0,28 contre 0,32 sur la précédente génération.

Les nouvelles mensurations se remarquent, avec une Fabia visuellement plus étirée. La silhouette n'est toutefois pas bouleversée. Le profil conserve deux vitres latérales, avec une ligne basse qui remonte à la fin de la porte arrière. À l'avant, les phares et la calandre ont des contours plus anguleux. Le plus visible est à l'arrière. Pour la première fois sur la Fabia, les feux sont horizontaux et débordent sur le hayon.

Les dimensions

Nouvelle Fabia Ancienne Fabia Longueur 4,11 mètres 4,00 mètres Largeur 1,78 mètre 1,73 mètre Hauteur 1,46 mètre 1,47 mètre Empattement 2,56 mètres 2,47 mètres Volume de coffre 380 litres 330 litres

Grands écrans

Le changement est bien plus marqué à l'intérieur. Pour la planche de bord, la Fabia adopte la nouvelle architecture en vogue chez Skoda, avec un écran tactile placé au-dessus des aérateurs, qui semble flotter au niveau d'un bandeau décoratif. La Fabia étant une citadine, les designers ont apporté un peu de "fun" à la présentation avec des aérateurs ronds sur les côtés et une baguette colorée qui se prolonge à travers eux. La touche de couleur se retrouve autour du levier de vitesses. La présentation flatte l'œil… et n'a rien à envier à celle d'une Polo.

D'autant que la Skoda profite de la même dotation en matière d'écrans. Les versions les mieux équipées auront une instrumentation 10,25 pouces et un écran central 9,2 pouces (de base 6,5 pouces, 8 pouces en milieu de gamme). La Fabia garde des commandes de clim classiques.

Coffre géant

En bonne Skoda, la Fabia soigne l'accueil, avec une habitabilité généreuse. L'auto multiplie aussi les petites astuces que l'on aime chez la firme tchèque. On retrouve les classiques, comme le grattoir à givre dans la trappe à carburant. Et il y a des nouveautés sur la Fabia, à l'image d'une pochette de rangement intégrée au cache-bagages, qui peut par exemple recevoir des manteaux, ou la protection du seuil de chargement.

Côté coffre, la Fabia, déjà bonne élève, fait encore mieux avec 50 litres de plus, soit 380 litres. On peut avoir un nouveau compartiment de rangement pliable et flexible, qui permet de maintenir dans un coin de petits objets. La banquette se rabat de manière classique, mais forme une marche. En revanche, détail pratique : le dossier du siège passager peut se replier.

De l'essence sans hybridation

La montée en gamme se voit au niveau de l'équipement. Plus question d'avoir une Fabia en retard dans le groupe Volkswagen ! Parmi les premières sur la Fabia, il y a la reconnaissance des panneaux de signalisation, l'aide aux créneaux et le Travel Assist, un système d'assistance à la conduite semi-autonome qui couple le régulateur de vitesse adaptatif et l'aide au maintien dans la voie.

Sous le capot, il n'y a que des moteurs essence. Ce n'est pas nouveau, l'actuelle a déjà abandonné le diesel. En entrée de gamme, il y aura un trois cylindres 1.0 MPI avec 65 ou 80 ch. Puis le 1.0 TSI, avec turbo donc, proposera 95 ou 110 ch. Le haut de gamme sera un quatre cylindres 1.5 TSI de 150 ch. Il aura en série la boîte double embrayage DSG 7 rapports. La DSG sera en option sur le 110 ch. Curieusement, il n'y a aucune trace d'hybridation légère.

Le choix des moteurs

Puissance Couple maxi Boîte de vitesses 0 à 100 km/h Conso mixte 1.0 MPI 65 ch 93 Nm BVM 5 15,5 s 5,1 l/100 km 1.0 MPI 80 ch 93 Nm BVM 5 15,1 s 5,1 l/100 km 1.0 TSI 95 ch 175 Nm BVM 5 10,6 s 5,1 l/100 km 1.0 TSI 110 ch 200 Nm BVM 6 ou DSG 7 9,7 / 9,5 s 5,0 / 5,5 l/100 km 1.5 TSI 150 ch 250 Nm DSG 7 7,9 s 5,6 l/100 km

Avec cette nouvelle génération, la Fabia rattrape son retard dans la catégorie… au point que ses prestations sont semblables à celles de la Volkswagen Polo, qui vient d'être restylée. Comme l'a prouvé la dernière Octavia, la montée en gamme n'empêche pas Skoda de garder des prix bien placés, ce qui devrait donc être le cas pour cette Fabia 4.