Nouvelle Skoda Fabia : un avant-goût du design

C'est une habitude chez Skoda. Quelques semaines avant la présentation d'un nouveau modèle, la marque en donne un aperçu avec des dessins. La toute nouvelle Fabia n'échappe pas à la règle. La quatrième génération sera complètement dévoilée courant mai.

Si la voiture gardera un look sobre et anguleux, elle va changer d'allure grâce à des dimensions revues à la hausse. La Fabia sera plus longue de 11 cm, soit 4,11 mètres. Elle sera aussi plus large de 5 cm. Il ne faut toutefois pas s'attendre à une silhouette aussi musclée que le suggèrent ces croquis qui, rappelons-le, exagèrent toujours les proportions.

Mais les grandes lignes sont sous nos yeux, avec notamment la forme des phares et feux. Ces derniers vont pour la première fois sur la Fabia se prolonger dans le hayon, ce qui va renforcer l'impression d'une voiture élargie.

La Fabia va changer de plate-forme, adoptant enfin la MQB A0 déjà utilisée par la Volkswagen Polo. Comme c'est déjà le cas sur la génération actuelle, il n'y aura que des moteurs essence. En bonne Skoda, la Fabia mettra en avant une belle habitabilité et un volume de coffre généreux. Il va carrément gagner 50 litres pour atteindre 380 litres.

L'équipement sera modernisé, avec phares full LED, instrumentation numérique ou conduite semi-autonome.