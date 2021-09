Nouvelle Subaru WRX : plus polyvalente

Ne vous fiez pas trop à ce look quelque peu familier, la WRX est bel et bien une toute nouvelle auto. Un modèle renouvelé chez Subaru qui ne la commercialisera pas en France. Cette WRX adopte une version remaniée du quatre cylindres Boxer, qui passe de 2.0 à 2.4 litres. Un bloc qui, en réalité, est présent chez Subaru depuis plus de 5 ans aux Etats-Unis.

La puissance, en revanche, ne bouge quasiment pas à 275 ch. Un moteur qui sera associé au choix à une boîte manuelle à six vitesses ou... à une CVT. Ne soyez pas trop étonnés par ce choix, nous sommes en effet en train de parler de la WRX, et pas de la WRX STI qui, elle, devrait être nettement plus puissante et faire appel à quelques choix radicaux.

Cette nouvelle WRX repose sur la plateforme modulaire Subaru Global, utilisée par d'autres modèles du catalogue. La grande nouveauté, en plus d'un agencement intérieur désormais axé sur le multimédia avec ce grand écran tactile de 11,6 pouces, c'est l'adoption de la suspension pilotée. Subaru opte pour la polyvalence sur cette cinquième génération de WRX, la faute à un déclin des ventes des berlines trois corps sur le marché américain et à une concurrence accrue des rivaux asiatiques.

Vous aurez également noté le curieux choix des passages de roues carrés, en plastique noir massif, qui feraient presque penser à ceux d'un SUV...