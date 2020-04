Nouvelles aides à l'achat d'une voiture : pas avant la rentrée

En réponse à

Déjà, je verrais bien une aide prioritaire sur les voitures électriques françaises les plus légères, et celles susceptibles de plus rouler que la moyenne (les utilitaires) : pas une mesure tant protectionniste, puisque la plupart des véhicules français sont maintenant construit hors de l'hexagone !

Ainsi, l'on pourrait concevoir une aide ciblée..., donc plus juste, et pas tournée vers les SUV trop lourds, en contrôlant le kilométrage et la date d'achat du précédant véhicule thermique, avec un questionnaire sur l'utilisation faite (un site gouvernemental faisant le tri...).

Quant à faire contrôles d'Etat, autant qu'ils soient vraiment pertinents...,!

Et pour le Covid... (puisse queues gît-suie !§§§!), combien se disent, se répètent reconnaissants en leur Courant de Vie, avant de craindre le pire ?

L'on sait maintenant que des études confirment que nos enfants ont leur ADN modifié par la pollution..., via le nôtre !§§§!