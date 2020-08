Nouvelles éditions spéciales "Scorpioneoro" et "Yamaha" de l'Abarth 595

Depuis 2008, l'Abarth fait le bonheur des amateurs de petites sportives qui ont vu progresser l'italienne. Au départ forte de 135 ch, elle affiche désormais jusqu'à 180 ch dans sa variante la plus radicale. Et au fil du temps, Abarth a proposé une multitude de séries spéciales. Et aujourd'hui, ce n'est pas une mais deux éditions limitées qui débarquent au catalogue de la 595.

La première, baptisée Scorpioneoro, rend hommage à l'Abarth A112 "Targo Oro" de 1979, à l'époque sous l'égide d'Autobianchi. Elle mêle l'or et le noir dans une livrée très particulière. Sous le capot, on retrouve le 1.4 T-Jet en version 165 ch, avec un 0 à 100 en 7,3 secondes. Elle hérite d'une sellerie en cuir noir et de la connectivité complète avec un système audio Beats de 480W. Cette Abarth sera livrée avec une montre spéciale et à l'effigie de l'auto, conçue par Breil.

La seconde fait référence à un monde bien différent. Elle se rapproche du monde de la moto et reprend la livrée de la Yamaha YZR-M1, dans le cadre du partenariat entre Abarth et Yamaha, qui a débuté il y a 5 ans. Le quatre cylindres de 165 ch reçoit un échappement Record Monza très sonore, à des amortisseurs Koni et à des freins surdimensionnés.

Les deux autos sont livrées avec une boîte manuelle mais il est possible d'opter pour la transmission pilotée en option. Limitées chacune à 2000 exemplaires, la Scorpioneoro partir de 25 390 € pour la berline boîte manuelle et à partir de 27 390 € pour le cabriolet. La version Monster Energy Yamaha est disponible sur commande uniquement selon Abarth.