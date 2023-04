Objectif Lune en 2027 pour Hyundai

Voitures tout-terrain, amphibies, volantes, les constructeurs automobiles ont à peu près exploré toutes les possibilités offertes sur la Terre. Alors, pourquoi ne pas s’attaquer à la Lune ?

Chez Hyundai, on y avait songé en 2019 avec l'Elevate. Seulement, le dernier projet en cours est réellement sur les rails depuis juillet 2022. Le constructeur annonce désormais la construction d’un modèle de développement au second semestre 2024, afin d’être lancé en 2027.

Bien sûr, l’aventure est collaborative. Ainsi, Hyundai Motor Group a signé un accord avec pas moins de six instituts de recherche coréens du secteur aérospatial. Pour la conception de son rover, le groupe utilisera des technologies de robotique et de conduite autonome conçues en interne comme les caméras, Lidars, mais aussi moteurs, roues, suspensions, panneaux solaires et batteries. Pour ce qui est des robots, c’est la filiale Hyundai Rotem qui s’en charge.

Tous ces composants occuperont la partie inférieure du rover. La partie supérieure sera constituée de charges utiles scientifiques pour l’exploration de la surface lunaire. Il sera doté d’une fonction de gestion thermique et d’un blindage contre les radiations pour résister à l’environnement extrême de la surface lunaire. Son poids est évalué à 70 kg environ.

Si le développement et les essais du rover sont concluants, il est prévu de le faire alunir près du pôle Sud de la Lune afin de mener diverses missions scientifiques.

La planète automobile intéressée par la Lune

Depuis les années 60 les constructeurs songent aux véhicules lunaires. Le 30 juillet 1971, le premier LRV (Lunar Rover Vehicle) faisait ses premiers tours de roues sur la Lune. À l’époque, l’engin avait été développé par Boeing et ensuite sous-traité par une filiale de General Motors. En 2007, Audi présentait le Lunar Quattro, mais celui-ci n’a jamais quitté la Terre. Pour sa part, Toyota a vu les choses en grand en 2019 avec le Lunar Rover. L’engin serait capable de transporter jusqu’à quatre personnes et de parcourir 10 000 km. Alunissage prévu en 2029.

En 2018, Tesla a envoyé un modèle Roadster en orbite… Mais c’est bien Hyundai qui semble finalement être le plus proche de la Lune…