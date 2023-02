Occasion : le marché débute 2023 sur une note négative

Si le marché du neuf a repris, le mois dernier, un peu d’air, ce n’est pas le cas de son homologue de seconde main, puisque seulement 415 626 changements de propriétaires y ont été enregistrés. Cela représente une baisse de 6,4 % par rapport au même mois de 2022.

Si cette chute est moins sévère que celles relevées sur les derniers mois de 2022, elle place ce premier mois de l’année à 8,5 % sous le niveau de son homologue de 2019.

Si les ventes restent basses, l’horizon semble se dégager sur le front des tarifs. En effet, Autoscout24.fr annonce avoir relevé une baisse de 0,1 % des prix demandés par les vendeurs. Il s’agit plus d’une stabilisation que d’une véritable baisse mais, après la hausse de 15,7 % enregistrée en 2022, c’est toujours bon à prendre.

Les transactions concernant les modèles diesel ou âgés de plus de 10 ans sont toujours en tête du marché avec, respectivement, des parts de 51,5 % et 46 %. Mais, là encore, la situation évolue peu à peu puisque les ventes d’hybrides ont progressé de 13,3 % et celles d’électriques de 4,6 %.

Du côté des marques françaises, c’est la soupe à la grimace, Peugeot, Renault et, surtout, Citroën perdant des parts de marché. Seul DS Automobiles peut s’enorgueillir d’une hausse de 89,8 %.