Omoda & Jaecoo ont récemment revu à la hausse les conditions contractuelles de leur garantie voiture au Royaume-Uni.

Actuellement, la garantie générale 7 ans/150 000 km ne protège les voitures contre les vices majeurs de fabrication moteur et structure. Elle est désormais étendue aux composants mécaniques et périphériques électroniques traditionnellement exclus des couvertures longue durée.

Une application rétroactive

Compresseurs de climatisation, alternateurs, étriers de frein, injecteurs, démarreurs, amortisseurs, systèmes d’infodivertissement, silentblocs, roulements, ou encore les lève-vitres, bénéficient désormais d’une prise en charge étendue à 7 ans ou 100 000 miles (160 000 km) contre 3 ans et 40 000 miles (60 000 km) actuellement sur l’ensemble des marchés européens de la marque.

Cette décision stratégique, s’applique même de manière rétroactive à tous les véhicules vendus depuis le lancement des marques sur le marché. Pour les particuliers comme pour les gestionnaires de flotte, ce geste restreint les coûts d’entretien sur les cycles de renouvellement long et éradique la crainte de réparation à charge imprévue. Avec la perspective d’une amélioration de la prédictivité des coûts à long terme.

La garantie nouveau cheval de Troie

Cette évolution permet à Chery de séduire massivement le marché des véhicules d’entreprises (B2B), un secteur extrêmement sensible au coût total de détention (TCO) d’un modèle. En garantissant l’électronique de confort et les pièces de liaison au sol sur 7 années consécutives, Omoda & Jaecoo sécurisent la valeur de revente de ses modèles sur le marché de l’occasion.

Cette garantie permet de réduire le loyer mensuel (LLD/LOA) et incite les organismes financeurs à rehausser la valeur résiduelle estimée de 3 % à 5 %. Une valeur finale plus élevée diminue le capital à amortir et baisse automatiquement la mensualité. Que l’on soit une société ou un particulier.

Un véhicule restitué au bout de 3 ou 4 ans conserve une large plage de garantie officielle pour le futur acquéreur. Un élément rassurant qui permettrait de rehausser la côte de l’occasion des modèles chinois sur le marché de l’occasion.

Une sanctuarisation pour le réseau

Par ailleurs cela implique un scrupuleux respect du carnet d’entretien dans le réseau de la marque pour maintenir la garantie active. De quoi sanctuariser un chiffre d’affaires d’après-vente.

Surtout cette stratégie met une nouvelle pression sur les constructeurs historiques, mais aussi sur les autres concurrents asiatiques. Ces derniers se voient ainsi contraints de revoir leurs propres standards. De quoi ouvrir une nouvelle brèche commerciale après l’attaque sur le front des prix. Et lever le déficit de notoriété et au scepticisme potentiel des futurs acheteurs. La garantie longue durée n’est pas un simple argument après-vente, mais un réassureur financier sur le long terme.