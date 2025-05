On connaît peut-être le nom du remplaçant de Carlos Tavares à la tête de Stellantis

Le groupe Stellantis est en train de vivre la plus grosse restructuration de sa courte histoire. Depuis le départ « forcé » de Carlos Tavares (qui était aussi le principal artisan de la formation du groupe et la fusion entre PSA et FCA), c’est John Elkann qui assure l’intérim à ce poste en attendant la nomination d’un vrai remplaçant.

Plusieurs noms ont été évoqués depuis pour prendre la succession de Carlos Tavares, dont celui de l’actuel directeur général du groupe Hyundai Motor mais aussi de l’ancien directeur de FCA Mike Manley ou encore du Français Maxime Picat.

Antonio Filosa tient la corde

D’après les journalistes de Bloomberg, c’est bien Antonio Filosa qui tient la corde pour ce poste. Très apprécié des équipes des marques de Jeep, Dodge, Ram et Chrysler de l’autre côté de l’Océan Atlantique, l’actuel directeur des opérations américaines du groupe Stellantis est l’un de ses hommes forts.

Le groupe Stellantis n’a pas voulu confirmer officiellement sa nomination, expliquant seulement que « la décision n’a pas encore été prise ». Mais le choix d’Antonio Filosa à ce poste cadrerait logiquement avec les projets du constructeur pour son redressement.

Un Italien qui connaît bien la maison

Né en Italie, Antonio Filosa a commencé sa carrière chez Fiat en 1999 et intégré la direction de FCA en 2018 avant de rester proche du board à la formation de Stellantis. Il a été nommé à la direction de Stellantis aux Etats-Unis dans les jours qui ont suivi la démission de Carlos Tavares. Auparavant, il dirigeait Jeep.

Une chose est sûre en attendant la confirmation de cette nomination : le nouveau président-directeur de Stellantis devra redresser les ventes du groupe sur tous ses principaux marchés et retrouver la voie de la rentabilité. L’exercice 2024 a été plus difficile que celui de 2023 et celui de 2025 s’annonce plus délicat que jamais.