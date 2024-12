On sait peut-être pourquoi Nissan va si mal

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Nissan ne se trouve pas au meilleur de sa forme actuellement. Le constructeur japonais vient de voir ses profits fondre et prépare la suppression de 9 000 emplois dans le monde. Il y a quelques jours, on apprenait même que le géant de l’automobile « jouait tout simplement sa survie » d’après ses dirigeants alors qu’il cherche à nouer de nouveaux partenariats techniques avec d’autres marques.

D’après les journalistes de Reuters qui citent des sources internes, c’est la stratégie mise en place par le directeur général Makoto Uchida (arrivé à ce poste en décembre 2019) qui explique ces très mauvais résultats. Pourquoi ? Parce qu’au-delà de ses gros investissements sur les voitures électriques qui ne portent pas encore leurs fruits, ce dernier aurait totalement ignoré l’importance de développer des voitures hybrides non rechargeables pour le marché automobile américain si important pour Nissan. Le constructeur parvient tout de même à garder des chiffres de vente corrects (ils ont même augmenté cette année aux Etats-Unis par rapport à l’année dernière), mais uniquement au prix de grosses remises qui nuisent fortement à sa rentabilité.

La technologie hybride existe déjà chez Nissan

L’ironie de la situation, c’est que Nissan capitalise déjà beaucoup sur sa technologie hybride E-Power sur les marchés japonais et européens qu’on trouve aussi bien sur le Qashqai que le X-Trail. Chez nous, le Juke existe lui aussi en hybride avec une technologie reprise du E-Tech Renault et la transposition du E-Power sur des modèles Nissan américains paraît tout à fait faisable.

D’après Reuters, Makoto Uchida ferait face à une opposition interne de plus en plus marquée et risque de devoir partir. Et on imagine que le constructeur développera bientôt des modèles hybrides pour le marché américain, où cette technologie est en pleine expansion à côté des moteurs thermiques et de l’électrique.