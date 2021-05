Opel se lance dans le véhicule à hydrogène avec le Vivaro

Comme Renault, le groupe Stellantis pose une roue sur le marché du véhicule à pile à combustible via les utilitaires. Opel, qui avait reçu la mission de chapeauter le programme hydrogène du groupe PSA, vient ainsi de dévoiler le Vivaro-e Hydrogen. Deux gros avantages par rapport à la version électrique classique, lancée il y a quelques semaines : une autonomie en hausse, avec plus de 400 km, et un plein d'hydrogène qui se fait en trois minutes.

Les trois réservoirs d'hydrogène à 700 bars prennent la place de la batterie du modèle tout électrique. L'ensemble du système de pile à combustible est logé sous le capot. Les volumes de chargement ne changent donc pas. Le Vivaro-e Hydrogen est proposé avec les deux plus grandes longueurs de l'utilitaire, soit 4,95 et 5,30 mètres. Opel annonce des volumes de 5,3 et 6,1 m3. La charge utile est de 1 100 kg.

La marque indique que la pile à combustible de 45 kW « est capable de générer suffisamment de puissance pour une conduite en continu sur autoroute ». Il reste une batterie lithium-ion de 10,5 kWh, sous les sièges, qui permet de fournir un surcroît de puissance quand c'est nécessaire, par exemple au démarrage et lors des reprises. Cette batterie, qui récupère l'énergie libérée au freinage, peut se recharger en externe. Elle donne 50 km d'autonomie.

Le véhicule sera produit en Allemagne, sur le site des « véhicules spéciaux » d'Opel. Les premiers exemplaires seront livrés à l'automne, pour les clients flottes. Le prix n'est pas encore connu.