Outsight : la start-up française qui travaille sur une caméra inédite se développe rapidement

La plupart des constructeurs le disent : l'avenir de la voiture autonome dépend beaucoup de la puissance de calcul des processeurs embarqués et de ce que l'on appelle le "machine learning" (ou l'apprentissage machine). C'est justement ce qui réclame le plus de ressources informatiques aujourd'hui, mais pour Outsight, la jeune start-up française, nous sommes "allés trop loin" avec le machine learning et l'intelligence artificielle.

Outsight travaille sur une technologie différente de celles employées dans les prototypes de véhicules autonomes. Point de Lidar, radar ou caméra, mais une "caméra sémantique". Il s'agit concrètement d'un faisceau laser projeté sur l'environnement et renvoyé vers le véhicule pour être analysé. Le faisceau de retour permet de savoir exactement les éléments entourant le véhicule.

"Notre technologie permet d'obtenir un signal multi-spectral, c'est-à-dire composé de plusieurs signaux lumineux de couleurs d'ondes différentes. Chaque matériau physique, comme la peau, le coton, la neige, la glace... renvoie des couleurs spécifiques et possède donc une "signature", qui permet d'identifier sa composition", précise le fondateur d'Outsight.

Une start-up composée majoritairement d'ingénieurs de divers horizons. Outsight avait d'ailleurs englouti une autre entreprise, elle-même spécialisée dans la cartographie en temps réel. Là encore, il s'agit de faire du traitement en temps réel de l'environnement, et pas nécessairement de faire appel à de l'intelligence artificielle.

Outsight avait levé 20 millions d'euros en début d'année, quelques mois seulement après sa création, et un premier contrat a été signé avec l'aéroport de Roissy pour l'installation d'une caméra dans un des terminaux.

Ce n'est censé être qu'une première étape vers le développement de la caméra dans l'automobile, qui permettra, par exemple, de détecter la présence de glace invisible au sol à plusieurs dizaines voire centaines de mètres, et, dans un premier temps, d'assister le conducteur face à n'importe quel danger.