Parfois, la vanlife peut brouiller l'écoute

L’affaire remonte à quelques mois déjà, mais la direction générale de l’aviation civile avait scrupuleusement gardé le silence. Jusqu’à la semaine passée, lorsque nos confrères de Ouest-France l’ont rendu publique.

En ce jour d’avril dernier, un début de panique s’empare du personnel de la tour de contrôle de l’aéroport de Nantes-Atlantique. Et pour cause : les liaisons radio entre les pilotes en vol et les contrôleurs aériens sont brouillées. De quoi remettre en cause la sécurité des atterrissages comme des décollages. Les responsables alertent immédiatement l’Agence nationale des fréquences (ANFR), l’organisme public chargé de surveiller les ondes.

Une enquête expresse

Ses limiers dépêchent en urgence sur place leurs brigades de camionnettes équipées d’antennes radiogoniomètriques fixées sur le toit et se mettent à ratisser scrupuleusement les environs. L’œil vissé sur leurs écrans ils sont dans l’attente du moindre signal malveillant.

Leurs appareils ne vont pas tarder à s’affoler, à l’approche d’une impasse de la bourgade de Saint-Aignan-de-Grandlieu. Mais la paisible propriété qu’ils découvrent n’est pas un repaire de terroristes, juste une maison et un jardin, dans lequel repose un camping-car en attente d’escapades.

Une télé bidouillée

C’est de l’intérieur de l’engin que proviennent les signaux brouilleurs d’écoute, et plus spécialement d’un préamplificateur relié à la télévision du bord. Le propriétaire de l’engin a expliqué aux agents, qui n’ont pas dû solliciter le GIGN pour intervenir, qu’il recevait mal les chaînes TV lorsqu’il voyageait. Du coup, il a bidouillé lui-même une installation à l’aide d’une antenne 4G et du fameux préampli. Depuis son image est nickel, mais l’ANFR l’a sommé prestement de trouver un autre moyen d’améliorer ses soirées télé.

Le préampli est parti à la casse, les pilotes ont pu à nouveau converser avec la tour de contrôle et l’agence a replié ses antennes gonio, jusqu’à la prochaine opération. Une quarantaine de sorties d’urgence de cette nature sont effectuées chaque année, souvent liées à des maladresses, mais pas toujours à des camping-cars.