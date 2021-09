Paris : la circulation de transit sera interdite dans le centre en 2022

On connaît déjà la ZFE, la Zone à Faibles Émissions, où sont bannis les véhicules les plus polluants selon leur vignette Crit'Air. Et voici la ZTL, la Zone à Trafic Limité. Celle-ci sera mise en place au second semestre 2022 dans le centre de Paris, annonce faite par David Belliard, adjoint aux transports de la Ville de Paris, auprès du Parisien.

Cette fois, l'idée est carrément de faire le ménage dans la circulation en fonction de son but ! Ainsi, dans l'hyper-centre de la capitale, une zone qui englobe les quatre premiers arrondissements, la circulation sera limitée au trafic de destination. En clair, pourront circuler ceux qui ont quelque chose à faire dans la ZTL. Le trafic de transit, celui où les conducteurs ne font que traverser la zone sans s'y arrêter, sera interdit.

David Belliard indique que les modalités sont encore en cours de réflexion "avec l'ensemble des parties prenantes". Il veut rassurer sur la prise en compte d'un report de la circulation dans les arrondissements situés autour. Mais il n'évoque pas encore les moyens de contrôle mis en œuvre.

La ZTL sera donc combinée à la ZFE, dont les règles vont progressivement se durcir, avec la volonté d'interdire tous les véhicules diesel, même les plus modernes, dès 2024. À cette date, Paris compte aussi dédier une voie entière du périphérique au covoiturage.