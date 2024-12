Pas de grand chelem pour le marché de l’occasion en 2024

Avec 435 883 changements de propriétaires, le marché de la voiture d’occasion a terminé le mois de novembre avec une baisse de 1,8 %. Retournement de tendance ? Pas vraiment, car en 2024, le 11e mois de l’année ne comptait que 19 jours ouvrés, contre 21 pour son homologue de 2023.

Si l’on compare donc les données à nombre de jours ouvrables comparables, le nombre de ventes a, en réalité, progressé de 8,5 %. Depuis le début de cette année, seul juin a fait mieux avec + 10,1 %. Au final, et sauf accident de parcours en décembre, 2024 devrait donc enregistrer environ 5,5 millions de réimmatriculations. Une donnée largement supérieure à celles de 2022 et 2023.

Plus vieilles et plus propres

Le marché français semble de plus en plus se structurer autour de deux tendances qui semblent contradictoires.

D’un côté, les véhicules de plus de 16 ans renforcent leur leadership sur la demande, avec une part de marché de 25,7 %, et un nombre de transactions en hausse de 3,2 % sur un an. Le seul autre segment à progresser est celui des 6 – 10 ans, tandis que les moins d’un an se stabilisent, avec + 0,2 %.

En parallèle à ce phénomène, on constate également la forte hausse de la demande pour les voitures les moins polluantes. Ainsi, les ventes d’hybrides ont explosé de + 50,6 %, celles d’hybrides rechargeables ont augmenté de 30,3 % tandis que les électriques terminent à + 18,6 % et les modèles fonctionnant au gaz à + 11,8 %. Le Diesel dégringole pour sa part de 8,2 %, mais il reste toujours le carburant le plus demandé avec une part de marché de 45,5 %.