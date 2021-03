Pénurie de microprocesseurs dans l'automobile : pas de retour à la normale avant 2022 ?

Les prévisions concernant les pénuries actuelles de microprocesseur dans l'automobile ne sont pas toutes bonnes. Si certains pensent que cela va vite se résorber, d'autres, comme le Japonais Renesas estime que la situation ne devrait pas commencer à s'améliorer avant 2022, ce qui impliquera inévitablement des pertes cette année pour l'industrie automobile.

Certains analystes parlent de pertes pouvant atteindre les 50 milliards d'euros en 2021 pour les constructeurs automobiles du fait des problèmes d'approvisionnement. Et le manque de microprocesseurs entraîne des problèmes en cascade. S'ils touchent les constructeurs automobiles, qui sont en bout de chaîne, ils concernant avant cela les équipementiers. Continental, notamment, a expliqué que son activité, impactée à la fois par le Covid et les pénuries, ne reviendrait pas au niveau de 2017 avant... 2025.

Dans ce goulot d'étranglement des microprocesseurs, il convient de faire toutefois la différence entre les puces et circuit électroniques très basiques (ceux-là devraient revenir relativement vite) et les processeurs plus complexes, qui, eux, pourraient prendre plus de temps à revenir à la normale. Et avec l'accumulation sans fin des aides à la conduite, de la connectivité et des nouvelles technologies, l'automobile va devoir patienter.