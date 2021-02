Pénurie de puces électroniques : la production automobile sera perturbée plusieurs mois

Après la crise du Covid, l'industrie automobile espérait se relancer en 2021. Mais la reprise de l'activité est perturbée par une autre crise, celle des semi-conducteurs. Une pénurie de ces composants électroniques commence à ralentir la production des constructeurs. Faute de puces, plusieurs ont déjà mis à l'arrêt des usines, pour quelques jours voire quelques semaines. General Motors a déjà confirmé la fermeture de trois usines nord-américaines jusqu'en mars !

Le problème commence à toucher les groupes français. L'usine Renault de Sandouville, qui assemble le Trafic, s'est arrêtée deux jours cette semaine. De quoi faire monter au créneau le gouvernement. Le ministère chargé de l'industrie a fait savoir qu'il suivait le dossier de près. Avec un constat d'impuissance : les effets de la pénurie sur le secteur auto risquent de durer plusieurs mois.

Mais pourquoi une telle pénurie ? C'est un double effet du Covid. D'une part, la crise sanitaire a boosté les ventes d'appareils électroniques, ceux pour le travail comme les ordinateurs, tablettes, smartphones, mais aussi les appareils électroménagers, de plus en plus connectés, et de loisirs. D'autre part, Bercy n'hésite pas à pointer une mauvaise anticipation de la part des constructeurs automobiles. Perturbés par les conséquences du premier confinement, ils n'auraient pas passé assez de commandes l'année dernière.

Et à cela s'ajouterait une reprise de la production plus forte que prévu, avec de plus une envolée des ventes de véhicules hybrides et électriques, qui demandent davantage de puces. D'ailleurs, entre l'électrification des moteurs et le développement des aides à la conduite, l'industrie automobile est devenue gourmande en puces électroniques.

Pourtant, le secteur ne pèse pas lourd sur le marché du semi-conducteur, avec seulement 10 % des achats. Constructeurs et équipementiers ne sont donc pas la priorité des fabricants des puces. On sent d'ailleurs que du côté de Bercy, on n'a pas vraiment de moyen d'action et de pression sur les producteurs de ces composants, qui encore une fois viennent surtout d'Asie. La société TSMC, qui représente la moitié de la production mondiale, est basée à Taïwan. Celle-ci a bien prévu d'accélérer sa production, mais les perturbations vont se poursuivre. Des délais de livraisons devraient donc s'étirer.

Après les masques, cette crise montre une nouvelle dépendance à l'Asie. Le ministère fait savoir qu'une "stratégie d'accélération" est en cours pour relocaliser ce type de production. L'électronique est un des secteurs stratégiques soutenus en particulier dans le plan de relance.

En attendant, pour le court terme, le ministère veut "activer tous les leviers possibles" pour limiter les grains de sable dans l'engrenage. Il œuvre ainsi pour un meilleur dialogue entre les constructeurs et les fabricants de ces composants, soulignant qu'ils se connaissent peu, les équipementiers faisant souvent rôle d'intermédiaires. Le ministère veut que les deux bouts de la chaîne se comprennent et se considèrent mieux. Bercy invite aussi les différents utilisateurs de ces composants à entrer en contact pour partager d'éventuels stocks.