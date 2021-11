Pénurie de semi-conducteurs : BMW propose de retirer le "tactile" de ses écrans aux USA

La pénurie de semi-conducteurs continue de produire des situations inédites pour l'industrie automobile, qui tente tant bien que mal de s'adapter. Certains constructeurs décident aujourd'hui de livrer des voitures "incomplètes" plutôt que de ne rien livrer.

Aux Etats-Unis, BMW livre désormais des modèles haut de gamme avec écran, mais sans la fonction tactile. Les clients ne peuvent naviguer dans les menus que par la molette iDrive. L'affaire a été dans un premier temps révélée par le fondateur du site spécialisé Bimmerpost, puis confirmée par la suite par BMW : "cette mesure est le résultat de problèmes d'approvisionnement à grande échelle dans l'industrie automobile, qui affectent les constructeurs et entraînent des limites de disponibilité sur certaines options".

Cette absence d'écran tactile concerne les Série 3, Série 4 (ensemble de la gamme, hors i4), Z4, X5, X6 et X7. Le constructeur précise que le client a droit à un dédommagement de 500 dollars, mais il faut dire que cela peut paraître bien insuffisant sur des modèles aussi onéreux que le X7, d'autant plus que BMW précise qu'il ne sera pas possible de "retrofiter" ces véhicules pour que le client bénéficie d'un écran tactile quand les pénuries se dissiperont. Cela pourra donc avoir un impact certainement non négligeable sur la revente.