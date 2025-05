Permis de conduire : oui, il y a un meilleur jour pour l'obtenir!

En comparant les taux de réussite à l’examen du permis de conduire de candidats âgés de 17 ans et 18 ans entre le 1er janvier 2024 et le 4 avril 2025, le site En Voiture Simone constate qu’il vaut mieux éviter les mardis, mercredis et vendredis. Parmi ces jours de poisse, les mardis et vendredis s’affichent comme les chats noirs du calendrier avec les plus faibles taux de réussite (52 %) constatés.

Le jour de chance

A contrario, pas besoin de glisser un trèfle à quatre feuilles, une patte de lapin ou fer à cheval dans ses frusques le lundi. Oui ! le lundi, le permis c’est dans la poche. Enfin, y a plus de chances qu’il y soit. Avec un taux de réussite de 58 %, la probabilité de décrocher la timbale est jusqu'à 10 % supérieure en tout début de semaine. Comment expliquer cela ?

Jour béni des dieux du volant, le lundi verrait des candidats moins stressés et plus concentrés après un week-end de repos. Arrrg, naïvement à Cara nous croyions que le week-end les jeunes se piquent la ruche comme des dingos. Non, ils se reposent afin d’aborder l’examen du permis de conduire avec sérénité. À moins que le coût prohibitif de ce dernier n’assèche leurs maigres économies au point de ne pas pouvoir sortir le samedi soir ?

L’heure porte-bonheur

L'autre facteur chance tiendrait dans la moindre congestion de certains trajets d’examens le lundi. Va pour la fluidité de circulation et la zénitude comme deux accélérateurs de réussite. Caradisiac, dans sa grande mansuétude, vous en a même débusqué un troisième. En trifouillant sur le net, nous avons réussi à dégoter l’horaire idoine pour se présenter à l’examen. D’après le site public.coderousseau.fr , « la meilleure heure pour passer le permis serait entre 10 h et 11 h. »

Statistiquement, mieux vaut donc passer l'épreuve du permis un lundi en milieu de matinée. Vous voilà prévenu(e)s.