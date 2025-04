Renault propose de brider sa Clio à 110 km/h pour les jeunes conducteurs

Roulez jeunesse, mais pas à plus de 110 km/h. Depuis le début de semaine Renault propose, en option, de brider à cette vitesse maximale ses Clio V. Une opération destinée à protéger les jeunes conducteurs, détenteurs d’un permis probatoire.

La démarche est simple. Il suffit de prendre rendez-vous en atelier où la voiture sera bridée électroniquement. L’opération prend 10 minutes chrono et coûte 59 €. L’option est réversible à tout moment, moyennant 59 € supplémentaires.

Toutes les Clio ne sont pas éligibles

Seule l’actuelle génération de Renault Clio V, commercialisée depuis avril 2019, est éligible à ce service1, à condition que le véhicule ne soit pas doté d’un régulateur de vitesse adaptatif. Cela peut également s’effectuer sur un modèle neuf avant livraison client.

Le choix du modèle n'a rien de fortuit. La Clio figure comme la voiture la plus vendue en France ces deux dernières années, mais aussi un des modèles les plus populaires chez les autoécoles. Quant à la limitation à 110 km/h, cela correspond à la vitesse maximale à laquelle peuvent circuler les jeunes conducteurs sur autoroute. Avec des radars paramétrés pour flasher au-delà de 130 km/h, la tentation de la transgression est grande, voire régulière.

Selon une étude de l’ASFA (Association des sociétés françaises d'autoroutes) mentionnée par Renault, parmi les accidents mortels impliquant un excès de vitesse survenu sur autoroute entre 2019 et 2023, 52 % concernaient des personnes de moins de 35 ans.

Une offre en cours de déploiement

Censée être développée sur l’ensemble des points de vente et d’après-vente Renault, Caradisiac a constaté que le message n’était pas encore passé auprès de tout le réseau. Nous avons contacté, comme simple client, plusieurs services après-vente de la marque pour savoir s'il était possible de faire brider une Clio V. Certains nous ont expliqué ne « pas pratiquer l’opération ». Un simple bug au démarrage. « Cette offre après-vente est en cours de déploiement » tempère le constructeur. Quant à savoir si l'option sera développée à d'autres modèles de la marque, Renault préfère stopper net toute spéculation et rappelle le périmètre « limité à la Clio V de cette opération test ».

1/ Modèles Clio 5 compatibles « safety car » : 1.5 Blue dCi 85 ch BVM6 ; 1.5 Blue dCi 100 ch BVM6 ; 1.0 TCe 100 ch GPL BVM5/BVM6 ; 1.0 TCe 90 ch BVM6 ; 1.3 TCe 140 ch BVM6 ; 1.6 E-Tech Full Hybrid 145 ch BVA (mai 2025).