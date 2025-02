Les voitures vraiment achetées par les Français en 2024

La Renault Clio s’est imposée comme le véhicule neuf particulier le plus vendu du marché automobile français sur l’année 2024 avec 91 435 unités écoulées, battant ainsi la Peugeot 208 et ses 88 918 exemplaires (en comptant les ventes de la E-208 électrique). La citadine de la marque au losange était déjà arrivée en tête du marché français sur l’année 2023 après des années de domination de la Peugeot 208.

Mais ces chiffres correspondent aux ventes « tous canaux confondus », incluant les ventes aux flottes d’entreprises mais aussi aux loueurs à courte durée et la fourniture des concessionnaires en véhicules de démonstrations. En 2024, les ventes aux entreprises ont représenté 14% du total des ventes de voitures neuves contre 15% pour les loueurs alors que les particuliers ont compté pour 46% des ventes d’après les données de AAA Data.

La Dacia Sandero préférée par les particuliers

Et quand on se focalise uniquement sur les ventes aux particuliers, on note des changements sur les modèles les plus prisés : seulement troisième du classement « général », la Dacia Sandero est en tête des ventes avec 63 201 exemplaires écoulés en 2024. Elle devance ainsi la Peugeot 208 (essence et électrique) et ses 41 346 exemplaires, devant la Renault Clio qui se contente de 40 877 unités. On trouve ensuite deux SUV urbains (les Renault Captur et Peugeot 2008), en remarquant que les ordres d’arrivée s’inversent par rapport aux chiffres « tous canaux confondus » (où la Clio devance la 208 et le 2008 domine le Captur).

Voiture électrique la plus vendue auprès des particuliers, le Tesla Model Y termine à la septième place du marché avec 20 218 exemplaires vendus. Notons le bon démarrage du Dacia Duster de troisième génération avec 13 657 exemplaires immatriculés et une commercialisation démarrée avant l’été et les 12 826 exemplaires de la Mégane E-Tech Electric, en meilleure position auprès des seuls particuliers.