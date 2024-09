Personne n'a pris soin de cette Porsche 911 Turbo volée pendant plusieurs années

Les Porsche 911 Turbo génération 993 ont une place particulière dans le cœur des passionnés. Ces voitures atteignent régulièrement des sommets lors des ventes aux enchères. Il est donc très rare de voir un exemplaire abandonné comme celui-ci. Une auto surprenante partagée il y a un peu plus d'une semaine sur le réseau social Reddit.

Les clichés publiés sur la plateforme par le membre Radwanalshehri montrent l'état déplorable de la sportive allemande. Des bâches couvrent sa carrosserie, les fissures d'un accident léger se voient sur le pare-chocs arrière tandis que l'habitacle poussiéreux abrite de la moisissure sur la sellerie, la planche de bord, à proximité du levier de frein à main et sur le volant. Bref, de longues heures sont à prévoir pour espérer contempler de nouveau cette Porsche sur la route.

Une 911 Turbo volée puis négligée

D'après les réponses de l'internaute à l'origine du sujet de discussion sur Reddit, la voiture a initialement été volée puis abandonnée pendant six ans. Un garage en Arabie saoudite gardait dans de mauvaises conditions de stockage le véhicule jusqu'à sa revente. D'après Radwanalshehri, le pire fait désormais parti du passé. La 993 sera restaurée à l'origine en préservant sa spectaculaire peinture vert Wimbledon.

Aucun moyen de suivre la restauration

Cette Porsche 911 Turbo attire déjà tous les regards sur les forums et les réseaux sociaux. Les participants de la conversation Reddit prient le propriétaire de documenter au maximum la restauration du véhicule et de partager le processus publiquement avec des vidéos de toutes les étapes. Une demande qui n'a vraisemblablement pas enchanté l'acquéreur ami de l'homme à l'origine de la publication initiale : la discussion a été verrouillée.