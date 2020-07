Futur Peugeot 3008 électrique : nouvelle plate-forme eVMP, jusqu'à 650 km d'autonomie

PSA accélère sur la voiture électrique. La première grande étape a été le lancement de la base e-CMP, qui a donné naissance aux variantes branchées des nouvelles C4, 208, 2008, Corsa, Mokka et DS3 Crossback. La prochaine étape marquante va prendre le nom d'eVMP, pour "electric vehicule modular platform".

Carlos Tavares, patron de PSA, a donné des informations intéressantes sur cette base lors de la présentation des résultats financiers du groupe pour le premier semestre 2020. La eVMP permettra d'avoir des modèles deux roues motrices (tractions) et quatre roues motrices. La puissance ira jusqu'à 250 kW, ce qui donne 340 ch, sur les variantes 4x4, qui devraient avoir un bloc sur chaque essieu. Ces blocs seront fabriqués par le groupe, notamment dans l'usine française de Tremery.

Côté batterie, l'idée est d'avoir une capacité de 50 kWh par mètre d'empattement. Mais PSA évoque déjà une offre allant de 60 à 100 kWh sur la eVMP. L'autonomie avec le cycle WLTP sera d'au moins 400 km et ira jusqu'à 650 km, une très belle valeur pour un modèle électrique.

PSA indique que cette nouvelle base sera utilisée par les modèles de segment C et D, c’est-à-dire ses plus grands modèles. Gardant toujours à l'esprit son objectif de réduction des coûts, PSA est parti de sa base actuelle EMP2 pour concevoir l'eVMP, maximisant la reprise d'éléments existants.

La eVMP sera inaugurée en 2023 par un SUV compact. Ce sera la prochaine génération du 3008, dont la production à Sochaux a été confirmée en mai dernier. La base sera aussi utilisée pour proposer des variantes hybrides.