Peugeot 9x8 : grands débuts à Monza cette semaine

On n’avait plus vu de Peugeot en compétition d’endurance depuis 2011, et les lionnes étaient alors motorisées par un moteur V12 diesel. Les temps ont bien changé depuis, et les deux 9x8 alignées dimanche prochain aux 6 Heures de Monza en catégorie Le Mans Hypercar disposent d’un bloc essence V6 biturbo secondé par un moteur électrique, pour une puissance cumulée de 680 chevaux, le tout alimenté par un carburant synthétique mis au point par TotalEnergies.

Monza est un circuit extrêmement rapide, long de près de 5,8 km et rythmé par 11 virages. Cette course constitue la première étape d’une année de préparatifs en vue des 24 Heures du Mans 2023, édition du centenaire qui verra Peugeot ferrailler avec Toyota, Porsche, Ferrari ou bien encore Cadillac (liste non exhaustive). Du beau monde, donc.

L’épreuve de Monza, quatrième manche du Championnat du Monde FIA d’Endurance, permettra donc à Peugeot de s’étalonner, sachant que les voitures totalisent déjà 15 000 km de test (pour info, les voitures parcourent environ 5 400 km lors des 24 Heures du Mans), avec notamment un « exercice » de 36 heures mené sur le circuit Motorland Aragon, en Espagne.

« Les pilotes et l’équipe vont franchir un nouveau pallier : évoluer en course, face à la concurrence, respecter un déroulé extrêmement précis sur l’ensemble du week-end, mais aussi découvrir le comportement de notre voiture dans le trafic, avec l’ensemble des procédures et des mesures de sécurité d’une course….Notre feuille de route à Monza est simple : donner le meilleur, avec humilité mais sans timidité. », résume Olivier Jansonnie, Directeur technique de Peugeot Sport.

Les voitures porteront les numéros 93 et 94. La première sera pilotée par Paul Di Resta, Mikkel Jensen et le français Jean-Eric Vergne (double champion de Formula E 2018-2019), et la seconde par Loïc Duval (le Français a notamment remporté le Mans en 2013 avec Audi), Gustavo Menezes et James Rossiter.

Notez enfin que la nouvelle Peugeot 408 fera sa première apparition publique sur le circuit de Monza, à l’occasion d’une parade en piste à 11h45.