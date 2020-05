Peugeot e-Expert : pour les pros écolos

Officialisé en novembre 2019, le Peugeot e-Expert se dévoile plus en détail aujourd'hui. Pas de surprise, cela fait suite à la présentation complète des Opel Vivaro-e et Citroën ë-Jumpy. Le modèle du Lion affiche forcément la même fiche technique.

Le moteur est emprunté à la e-208, seul le réducteur a été raccourci pour répondre aux contraintes de chargement. La puissance est de 100 kW, soit 136 ch, et le couple culmine à 260 Nm. Le modèle ne brille pas par ses performances, avec un 0 à 100 km/h réalisé en 13,1 secondes et un passage de 80 à 120 km/h qui demande 12,1 secondes. La vitesse est limitée à 130 km/h.

Bon point : deux batteries sont disponibles, 50 ou 75 kWh. Avec la première, l'autonomie WLTP est de 230 km. Avec la grosse, c'est 330 km. Peugeot souligne que 80 % des conducteurs de véhicules utilitaires font en moyenne moins de 200 km par jour. L'e-Expert peut notamment être intéressant pour les livraisons en zone urbaine.

Il y a en série un chargeur monophasé 7,4 kW. En option, Peugeot proposera un chargeur triphasé 11 kW. Bon, pour avoir des temps de recharge corrects, il faut avoir une Wall Box 7,4 kW. Avec elle, le plein de la batterie 50 kWh prend 7h30. Pour la 75 kWh, c'est 11h20 ! Une Wall Box 11 kW fait baisser ces temps à 5h et 7h30. Le mieux est évidemment la borne publique. La régulation thermique de la batterie permet d'utiliser des chargeurs 100 kW. On retrouve 80 % de charge en 30 ou 45 minutes.

La variante électrique propose la même gamme de silhouettes que la thermique. Il y a d'abord trois fourgons : Compact de 4,61 mètres, Standard de 4,96 mètres et Long de 5,31 mètres. Il y a ensuite les cabines approfondies avec 5 ou 6 places en Standard et Long, puis un plancher cabine pour les transformations carrossiers (Standard). Il y a toujours trois places à l'avant et le volume utile ne bouge pas, avec jusqu'à 6,6 m3. La version électrique une charge utile jusqu'à 1 275 kg et une capacité de remorquage de 1 000 kg.

Côté look, rien ne change, à part les logos, avec des lions colorés. À bord, la console centrale a été modifiée, avec une commande de boîte spécifique et un sélecteur de mode de conduite. On peut ainsi passer en mode Eco, le moteur est bridé à 60 kW pour favoriser l'autonomie. Deux modes de freinage avec une régénération plus ou moins forte sont au menu. L'e-Expert reçoit un frein de stationnement électrique, une nouveauté sur le modèle.

L'équipement est moderne, avec selon les versions : vision tête-haute, feux de route automatiques, surveillance des angles morts, reconnaissance des panneaux… La commercialisation commencera au second semestre 2020.